عدنان عبد الرزاق: رسالة الى قدري جميل..ومن يهمهم الأمر 

عدنان عبد الرزاق: فيسبوك

“رسالة مفتوحة…الى الامام نحو الحل السياسي” عنوان مقالة نشرها رئيس منصة موسكو د، قدري جميل اليوم .

أتمنى على الجميع قراءتها لمعرفة او استشفاف ملامح الحل والتخيط الذي يحضر…والذي بعضه بقاء الاسد ونظامه وابعاد كل من يطالب برحيله واهداف الثورة، .

رسالة سم مدهونة بعسل وانسانية ومصلحة وطنية، لم تأت على اسباب الثورة وعسكرتها وحلول مواجهتها الأمنية ..ولا على القتل والاعتقال والتهجير .

بل نقلت كل مقولات النظام بقالب معارض ساذج، لا ينطلي على اطفال ومجانين ..ولكن .

هذه الرسالة ستجد وعلى الأرجح، أذنا ودعما، لأنها تدغدغ مشاعر كثيرين، بمن فيهم الداعمين اللاهثين وراء حصصهم بكعكة خراب سوريا .

وفيها شكل تسووي يتناسب مع ” الواقعية السياسية” التي يتم الترويج لها …وفيها وفيها ما يطول كشفه والرد عليه..ولكن مرة اخرى .

من سيرد، من وجوه المعارضة، على رسالة قدري جميل، بالحجة والمنطق السياسي المبني على معطيات ووقائع ومصالح، وبعيد عن الشعاراتية والشكائية والسباب.

هذه الرسالة أتت ضمن سياق وحملة، سيتعاظم وتشتد حدتها ووتيرتها تباعا…وسيتم شيطنة المعارضة وبمقدمتها الهيئة العليا للتفاوض ومنسقها العام رياض حجاب.

نهاية القول: ثمة تأييد وواسع لقدري جميل ورسالته، وربما بواقع تبدل المواقف تغدو رسالة جميل “دليل عمل” كما خطاب سيده الرئيس، لذا الرد يكون عبر برنامج وبدائل وعدم الاكتفاء برفع شعار اسقاط الأسد او ننسحب….صراحة لان” انسحبوا لطيزنا ” قد تكون اجابة ” اصدقاء الشعب السوري” قبل الاعداء …وخاصة بواقع تأهيل البدائل من المنصات والاقدار الجميلة .