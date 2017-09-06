بالصور: إيران تشيع خمسة قتلى من ميليشيا فاطميون في سوريا

وليد غانم: كلنا شركاء

شهدت مدينتا قم ومشهد الإيرانيتين يوم أمس الثلاثاء تشييع ستة قتلى من ميليشيا فاطميون الأفغانية ممن لقوا مصرعهم خلال مشاركة الميليشيا في معارك مع قوات النظام في سوريا.

واجتمع المئات من الإيرانيين واللاجئين الأفغان لتشييع ثلاثة قتلى من الميليشيا ممن سقطوا دفاعاً عن حرم السيدة زينب، بحسب تعبير وكالة “نادي المراسلين” الإيرانية.

والقتلى الثلاثة هم “حميد باباخاني، ورضا نظري، وسيد علي حسيني”، الذين دُفنوا مساء أمس في قم.

أما مدينة مشهد المقدسة أيضاً في إيران، فقد شهدت أمس تشييع اثنين آخرين من الميليشيا ذاتها، وهما “رضا محمدي، وحسن إبراهيمي”.