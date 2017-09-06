انفجارٌ ضخمٌ يهزّ إدلب موقعاً قتلى وجرحى

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى تسعة أشخاصٍ على الأقل وأصيب آخرون بجروحٍ خطرةٍ، جراء انفجارٍ كبيرٍ هزّ مدينة إدلب ظهر اليوم الأربعاء، ناجمٌ عن انفجار سيارة ذخيرة تابعةٍ لهيئة تحرير الشام.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة إنّ الانفجار كان ضخماً جداً في منطقة الملعب البلدي غربي مدينة إدلب، وتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للتحالف الدولي في سماء إدلب، فيما أكدت مصادر في هيئة تحرير الشام أن الانفجار نجم عن انفجار سيارة ذخيرة تابعة لها.

وأوضح مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح” أن الانفجار تسبب على الفور بمقتل ثلاثة عناصر من هيئة تحرير الشام وإصابة آخرون أسعفوا إلى المستشفيات القريبة، وتحدثت مصادر طبية عن وفاة ستةٍ آخرين بعد وصولهم المستشفيات.

ورجّحت شبكة أخبار المعارك أن يكون انفجار سيارة الذخيرة ناجمٌ عن استهدافها من قبل طيران التحالف الدولي.