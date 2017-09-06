بالفيديو… حجاجٌ إيرانيون يرافقون المنتخب في رحلة عودته من طهران

وليد غانم: كلنا شركاء

رغم “الإنجاز التاريخي” الذي تغنى به إعلام النظام بتعادل المنتخب السوري مع نظيره الإيراني في طهران وتأهله للملحق الآسيوي، لم تتكلف حكومة النظام بأدنى درجات التكريم للاعبين الذين حققوا هذه النتيجة، وأعادتهم إلى دمشق بطائرةٍ عمومية تعمل على الخطّ الجوي، ورافقهم العشرات من “الحجاج” الإيرانيين الذين يفدون يومياً إلى دمشق.

وبثّت مصادر موالية شريطاً مصوراً للجماهير في مطار دمشق أثناء انتظارهم خروج لاعبي المنتخب من بوابة القادمين، ليتفاجؤوا بخروج عشرات الإيرانيين قبل لاعبي المنتخب.

وفجأة تحول هتاف الجماهير من التحية إلى اللاعبين و”سوريا الأسد” إلى هتاف “أهلا وسهلا بالحجة!”، على النقيض تماماً هتافات لاعبي المنتخب أثناء عودتهم “شقينا الإيرانية”.

ويشهد مطار دمشق يومياً قدوم العشرات من الإيرانيين من عناصر الميليشيات الموالية وعائلاتهم وبعض الراغبين بزيارة الأماكن المقدسة لدى الشيعة، حيث تنشط مكاتب السياحة الدينية في العراق وإيران في تسيير رحلاتٍ إلى دمشق وريفها، بعد أن ساهمت الميليشيات الإيرانية بشكلٍ كبيرٍ في طرد أهالي المناطق المقدسة لدى الشيعة إلى أماكن أخرى في البلاد.

وأبرز مثالين على عمليات التطهير كانت مدينة داريا والمقام المزعوم للسيدة سكينة ومنطقة السيدة زينت الأكثر أهمية بالنسبة لهم، والمنطقتين خاليتين تماماً من التواجد السني الذي كان أكثرية قبل العام 2011.