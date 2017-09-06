14 جريحاً بالرصاص العشوائي في الأحياء الموالية بحمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أفادت مصادر موالية للنظام بإصابة 14 مدنياً بينهم نساء بإطلاق نارٍ عشوائي في الأحياء الموالية للنظام في مدينة حمص، أثناء احتفال شبيحة النظام بتعادل المنتخب السوري مع نظيره الإيراني.

ونشر الإعلامي الموالي للنظام “وحيد يزبك” أسماء 14 جريحاً في مستشفيات حمص، منتقداً ظاهرة إطلاق النار العشوائي، والجرحى بحسب المصدر هم: “شيرين لموح، وفهد البن، لارا سليمان، ووفاء بالقجي، وعمار العجي، ويحيى الزمام، وسعيد عبد الودود بسمار، ومنى القاسم، ومحسن الأحمد، ومنتجب العلي، ومازن علي وسوف، وعبد الستار الدالاتي، وفهد الخطيب، وعمار احمد الحسن”.

كما بثّ يزبك شريطاً مصوراً لاحتفالات موالي النظام في حمص بالتعادل الإيجابي في طهران، ويُسمع خلال الاحتفالات أصوات إطلاق نارٍ من قبل الشبيحة.

من جانبه، أفاد مراسل “كلنا شركاء” في حلب بوقوع حالات إصابةٍ مشابهة وصلت إلى تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وفي طرطوس أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل برصاص شبيحة النظام العشوائي، كما أصيبت امرأة في مصياف وطفلٌ في السلمية في ريف حماة، بحسب مصادر موالية.

وشهدت العاصمة دمشق احتفالات هي الأبرز بين جميع المحافظات مترافقة بإطلاق آلاف الرصاصات الحية في الهواء، فيما تكتم إعلام النظام على وجود جرحى هناك.