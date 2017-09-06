مصدر مطلع: مقترح انسحاب الثوار من البادية قيد الدراسة حتى اللحظة

محمد كساح: كلنا شركاء

نفى مصدر مطلع يعمل لدى أحد فصائل البادية السورية المعلومات المتداولة عن موافقة ثوار البادية على اقتراح يقضي بانسحاب المقاتلين باتجاه الأردن.

وقال “عمر الدمشقي” مسؤول النشر لدى المكتب الإعلامي لقوات الشهيد أحمد العبدو إن الثوار لم يبدوا أي موافقة حتى اللحظة.

واضاف خلال تصريح لـ (كلنا شركاء) “لم يصدر شيء رسمي وما يزال الطلب قيد الدراسة”.

وألمح الدمشقي إلى أن مضمون المقترح تمثل في انسحاب الثوار إلى الأردن بهدف حماية المقاتلين وأهاليهم مشيرا إلى أن الطلب قدم منذ أسبوع تقريباً.

في المقابل تفيد المعلومات المتداولة إعلاميا أن أولى خطوات تنفيذ قرار الانسحاب من البادية تمثل بنقل سكان مخيم الحدلات باتجاه مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية .

كما تحدثت تقارير صحفية عن تعرض جيش أسود الشرقية لضغوط أردنية لوقف القتال مع النظام في المنطقة متوقعة انسحاب فصائل البادية باتجاه قاعدة التنف التي يديرها التحالف الدولي أو الأراضي الأردنية.