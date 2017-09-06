دي مستورا: على المعارضة قبول فكرة أنها لم تنتصر على بشار الأسد

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قال مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على بشار الأسد.

وقال دي ميستورا من جنيف “القضية هي… هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟”، بحسب وكالة رويترز.

وبسؤاله عما إذا كان يقول ضمنا أن بشار الأسد انتصر في الحرب قال دي ميستورا “لست أنا من يكتب تاريخ هذا الصراع… لكن في اللحظة الحالية لا أعتقد أن أي طرف بإمكانه حقيقة إعلان الانتصار في الحرب”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص أعرب قبل أيام عن اعتقاده ببدء نهاية الحرب الدائرة في سوريا، وقال إن هزيمة تنظيم داعش في آخر معاقله ستكون في خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف “كنت في العراق حين هُزم تنظيم القاعدة. ثم عاد التنظيم أقوى. لماذا؟ لأنه لم تتشكل حكومة شاملة في الوقت المناسب لضمان مشاركة الجميع، وخاصة المجتمع السني، وهو الأغلبية في سوريا”.

وتحدث المسؤول الأممي عن ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطا على حكومة بشار الأسد والمعارضة كي ينخرطوا في مفاوضات.