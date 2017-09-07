(قسد) تنهي استعداداتها لمعركة دير الزور

رزان العمر: كلنا شركاء

بدأت التحضيرات النهائية لإطلاق التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، معركة السيطرة على ديرالزور، بقيادة ما يسمى بمجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية (قسد).

وقالت شبكة الخابور إن اجتماعاً عقد أمس الثلاثاء في مدينة الشدادي جمع ضباطاً من الجيش الأمريكي وقيادات من الوحدات الكردية التي تقود “قسد” و “مجلس دير الزور العسكري” تم فيه وضع الخطة لبدء السيطرة على مدينة دير الزور، حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعين الأول من غرب الأتستراد (الخرافي) إلى ناحية الكسرة بريف دير الزور الغربي، والثاني من شرق الأتستراد الخرافي باتجاه بلدة الصور بالريف الشرقي.

وأكد ناشطو اتحاد شباب الحسكة وصول سيارات عسكرية للجيش الأمريكي إلى مدينة الشدادي من أجل المشاركة في معركة السيطرة على دير الزور.

وأوضحت شبكة الخابور أن أكثر من عشرين سيارة عسكرية للجيش الأمريكي وصلت إلى المدينة المتاخمة للحدود الإدارية لدير الزور، ودخلت إلى المنطقة الخضراء (مساكن الجبسة) التي حولتها الى قاعدة للتخطيط والإشراف على العمليات العسكرية.

وتابع المصدر أن أرتالاً من ميليشيا مجلس دير الزور العسكري توجهت إلى نقاط الاشتباكات جنوب مدينة الشدادي وعلى جبهة الخرافي وسط تأكيدات باقتراب انطلاق حملة السيطرة على دير الزور.