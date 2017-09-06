لافروف يتوقع اتفاقاً قريباً بخصوص إدلب

كلنا شركاء: رصد

توقّع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن يتم الإعلان قريباً عن اتفاق نهائي بشأن منطقة تخفيف التصعيد في إدلب، مشيدا بالتقدم في هذا المجال.

وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء: “آمل في أننا سنسمع في القريب العاجل أخبارا أكثر تفصيلا بهذا الشأن”.

ووصف الوزير الروسي التقدم في سياق الاتصالات بين الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) بشأن إقامة منطقة تخفيف التوتر في إدلب بأنه كبير، موضحا أن الحديث يدور عن تنسيق مواصفات وشكل المنطقة، وكذلك عن أساليب ضمان الأمن في ريف إدلب.