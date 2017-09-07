عارضة أزياء تعهدت بالظهور عاريةً على المباشر إذا…

زياد عدوان: كلنا شركاء

قبيل بدء المباراة بين منتخبي إيران وسوريا، نشرت عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الثلاثاء بأنها ستخلع ملابسها بالكامل وتظهر في بث مباشر على الفيسبوك.

وقالت في تدوينة لها “اليوم اذا بتخسر سوريا بالمباراة بدي اشلح و اطلع عريانة ع بث مباشر على الفيسبوك”، وعقب انتهاء المباراة التي تعادل فيها الفريقان، عاودت حمشو النشر لتعلن فيها لمتابعي صفحتها “يسعدلي مساكن حمد لله تعادلنا وما في ضرورة لأشلح”.

بينما طالب أحد متابعي صفحة عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو من خلال كتابة تقييم لصفحتها “مدام عفراء انتي قلتي بدك تشلحي عريانة اذا خسر هي تعادلو بعد أمرك شلحي نص والنص التاني بتشلحي بلملحق”.

وعلق العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على ما نشرته عفراء حمشو عارضة الأزياء السورية، بأنهم ينتظرون خسارة المنتخب السوري أمام نظيره الإيراني، فيما نشرت إحدى الصفحات الترفيهية الموالية للنظام “نحنا خسرنا يا عفراء خسرنا … لا تصدقي الإشاعات عفراء حمشو”، وكتب العديد من رواد موقع الفيسبوك على صفحاتهم “من الصبح وانا قاعد وفاتح الفيس بوك على صفحة عفراء حمشو عم انتظر يخسر المنتخب، الله لا يوفقك يا عمر السومة”.

من جهته تهجم المذيع ومقدم البرامج الإذاعية في راديو سوريانا إف إم الموالية للنظام غيلان غبرة عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على إيران مخاطبا إيران بـ “ليكي ولك ايران شكراً ع كل شي عملتيه من الناحية السياسية والعسكرية، فضلك ما مننساه” منوها بأن الرياضة شيء والسياسة شيء آخر وأضاف غيلان غبرة “أما من الناحية الرياضية منحب نقلك تسقط إيران ويسقط المنتخب الإيراني”.

وأكمل غبرة بلغة التهجم والشتم مخاطبا إيران “لك ع شعرة كنا بسببكون صرنا برا وخسرنا، بس لحقنا حالنا بآخر لحظة، تضربو يا فارسيين يا إيرانيين يا ناكرين الخبز والملح، مضيفا “عيشتونا ع أعصابنا قال أصدقاء قال”، وختم غبرة منشوره “فكرناكون أوادم ورح تساعدونا ولو شوي صحيح منحبكون بس تضربو بهالشكل”.

وانتهت المباراة التي جمعت منتخبي إيران وسوريا أمس الثلاثاء بتعادل المنتخبين بهدفين لكلا منهما، فيما تأهل المنتخب السوري للملحق الآسيوي لتصفيات كأس آسيا.