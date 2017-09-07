Forbes تنشر قائمة أقوى عشر ممثلات وممثلين في العالم العربي

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نشرت مجلة Forbes نسخة الشرق الأوسط، قائمتيها بأقوى عشر ممثلات وعشرة ممثلين في العالم العربي لهذا العام.

وتعتمد منهجية تحكيم Forbes على 3 معايير، هي عدد متابعي حسابات الممثلين والممثلات على الشبكات الاجتماعية، وسنوات العمل في المجال، ونشاطاتهم المؤثرة.

وكانت Forbes نشرت الشهر الماضي، قائمة بأشهر 100 عربي، وجاء في مقدمتها عمرو دياب، ثم نانسي عجرم ثم إليسا، ثم كاظم الساهر، تليه نجوى كرم، ويمكنكم الاطلاع على باقي القائمة من هنا.

وجاء في مقدمة قائمة أقوى الممثلين كل من، عادل إمام بـ 16.4 مليون متابع، يليه في المركز الثاني أحمد حلمي بعدد متابعين وصل إلى 19.5 مليون، وفي المركز الثالث جاء محمد صبحي بعدد 15 مليون متابع.

أما قائمة أقوى الممثلات، فتصدرتها هند صبري بعدد 8.7 مليون متابع، تليها دنيا سمير غانم، بعدد متابعين وصل إلى 10.3 مليون، ثم غادة عبد الرازق في المركز الثالث بـ 10.2 مليون متابع.

فيما يلي قائمة أقوى 10 ممثلين وممثلات، بحسب مجلة فوربس.

أقوى 10 ممثلين:

1- عادل إمام – 16.4 مليون متابع

2- أحمد حلمي – 19.5 مليون متابع

3- أحمد السقا – 15 مليون متابع

4- محمد صبحي – 7.1 مليون متابع

5- كريم عبد العزيز – 5.9 مليون متابع

6- محمد رمضان – 8.3 مليون متابع

7- مصطفى شعبان – 10 ملايين متابع

8- محمد هنيدي – 7.2 مليون متابع

9- محمد إمام – 8.8 مليون متابع

10- حسن الرداد – 8.4 مليون متابع

أقوى 10 ممثلات:

1- هند صبري – 8.7 مليون متابع

2- دنيا سمير غانم – 10.3 مليون متابع

3- غادة عبدالرازق – 10.2 مليون متابع

4- ياسمين عبدالعزيز – 11.2 مليون متابع

5- درة رزوق – 9.3 مليون متابع

6- منى زكي – 4.9 مليون متابع

7- مي عزالدين – 5 ملايين متابع

8- ميس حمدان – 7.8 مليون متابع

9- أيتن عامر – 7.1 مليون متابع

10- نسرين طافش – 5.9 مليون متابع