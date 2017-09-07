في بثٍّ مباشرٍ على (فيسبوك)… وفاة شابةٍ سوريةٍ بظروفٍ غامضةٍ في غازي عينتاب

وليد غانم: كلنا شركاء

توفيت فتاةٌ سوريةٌ فجر اليوم الأربعاء (6 أيلول/سبتمبر)، إثر سقوطها من شرفة منزلها في مدينة غازي عينتاب التركية، وقد وثّقت الشابة سقوطها من خلال بثٍ مباشرٍ على صفحتها الشخصية في “فيس بوك”، في حين لم يتضح إن كان الحادث انتحاراً أم لا.

ويُظهر البث المباشر الذي لا يزال على صفحة الشابة “رزان طباخة”، والذي استمر لأكثر من 40 دقيقة، سقوطها من الشرفة، وبقاء الهاتف يعمل ويصور حتى قدوم الشرطة والإسعاف.

ولم تظهر الشابة في البث المباشر مطلقاً، ولم يُسمع صوتها كذلك، كما لم يسمع في الفيديو صوت ارتطام، وظهر في التسجيل سرير سيارة الإسعاف وأقدام رجل يحمل الهاتف، مع اختفاء الصوت، ربما لتعطل الهاتف بسبب ارتطامه بالأرض.

ونشر ناشطون معلومات عن “رزان طبّاخة”، وقالوا إنها من دمشق، تبلغ من العمر (25 عاما) وهي خرّيجة طب أسنان من جامعة دمشق، وتعمل في منظمة “care” العالمية ضمن قسم “HR”، وتعيش مع أخيها المتزوج وأمّها وأخيها الثاني.

وأكدوا أن الفتاة كانت طبيعية جداً قبل الحادثة وفي عملها كانت تضحك وتتعامل بشكل طبيعي مع زملائها، كما أن الشاب الذي أسعفها أفاد بأنّ رزان لم تكن متعاطية لأي نوع من أنواع المسكّرات أو المخدّرات أثناء وقوعها من على الشرفة.