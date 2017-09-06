(الدفاع الروسية) تُعلن إنشاء منطقة (فض اشتباك) في تل رفعت شمال حلب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء (6 أيلول/سبتمبر)، عن إقامة منطقةٍ لفض الاشتباك بين الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب الكردية في محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الفريق أول سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، قوله إن إقامة هذه المنطقة جاءت بمساعدة المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا، بغية منع وقوع استفزازات وصدامات بين وحدات الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف: “من أجل منع وقوع استفزازات والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، تم نشر وحدة من الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة. وتم إنشاء حاجزين و4 نقاط للمراقبة، يتواجد فيها العسكريون الروس للقيام بمهامهم”.

ولفت رودسكوي إلى أن وقف إطلاق النار في هذه المنطقة وفّر الظروف لعودة النازحين إلى بيوتهم، إذ رجع حتى الآن أكثر من 400 شخص، فيما تخطط مئات الأسر للعودة في القريب العاجل، على حد قوله.

ومن جهتها، أكدت غرفة عمليات “أهل الديار” العاملة في ريف حلب الشمالي، أن عملياتها العسكرية على المناطق التي تحتلها الوحدات الكردية بريف حلب الشمالي مستمرة.

ونقلت شبكة “الدرر الشامية” عن المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات “أهل الديار”، “عبد الغني شوبك”، قوله إن “الغرفة تؤكد استمرار العمل بكافة المستويات العسكرية منها والسياسية حتى استعادة الأرض وتحريرها، وعودتها لأهلها، وطرد الحزب الإرهابي الذي يعادي تطلعات الشعب السوري وحريته منها”.

وأضاف شوبك بأن “أي حل أو مبادرة لوقف القتال لا يتمّ قبل إخراج هذا الحزب الإرهابي، الذي قتل ودمّر وسرق وهجّر أبناء الديار المحتلة، والذين يعيشون الآن بالمخيمات في ظل ظروف صعبة، ولن يعودوا إلى أرضهم إلا بعد تحريرها منه”.

ونوّه المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات “أهل الديار”، إلى أنه لم يتمّ التواصل مع أي من الأطراف حول وقف إطلاق النار، ومؤكداً أن الغرفة غير مسؤولة عن سلامة أي قوى موجودة في “المناطق المحتلة”، ومشدّداً في الوقت نفسه أنهم مع أي حلول مشرّفة تعيد الديار لأهلها وتحفظ حقوقهم وتوقف نزيف الدم.