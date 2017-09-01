إلقاء القبض على عصابة خطف في ريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء (6 أيلول/سبتمبر)، إلقاء القبض على عصابة خطف في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وشخص آخر يمتهن السرقة وبيع المخدرات في بلدة أطمة شمال إدلب.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن “عبد الله المحمد” مسؤول جهاز الشرطة التابع للهيئة في مدينة سرمدا بريف إدلب قوله، إنهم تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة اختطفت رجلاً مسناً، وطالبت ابنه بفدية تقدر بـ 6500 دولار، وأشار “المحمد” إلى أنهم أحالوا المجموعة إلى القضاء للنظر في حكمها.

وفي سياقٍ متصل، أفاد مسؤول الشرطة التابعة للهيئة أنهم ضبطوا شخصاً في بلدة أطمة شمال إدلب وبحوزته 175 حبة مخدر، كما كان يمتهن السرقة، وتم عرضه على القضاء الشرعي.

وكان المكتب الأمني لهيئة تحرير الشام قد ألقى القبض على خلية من 9 أفراد، في 21 آب/أغسطس الماضي، أقدمت على خطف أحد الأشخاص وطلب فدية مالية تقدر بـ 30 مليون ليرة سورية في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي