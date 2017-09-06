(داعش) يعلن مقتل 22 عنصراً لقوات النظام غرب دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الأربعاء (6 أيلول/سبتمبر)، مقتل 22 عنصراً لقوات النظام قرب بلدة كباجب في ريف دير الزور الغربي.

وأفادت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، بمقتل 22 عنصراً من قوات النظام وتدمير عربة (BMP) وآلية تحمل مدفعاً رشاشاً، خلال مواجهات في أطراف بلدة كباجب في صحراء دير الزور الغربية.

وأضاف بأن التنظيم أعطب أيضاً دبابة وعربة (BMP) أخرى لقوات النظام على أطراف بلدة كباجب، في حين أكدت إذاعة “شام إف إم” الموالية أن قوات النظام وميليشياته بسطت سيطرتها على كامل البلدة مساء اليوم، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وفي السياق، تعرض فريق قناة “العالم” الإيرانية لهجومٍ من قبل تنظيم “داعش”، خلال تغطيته لمجريات المعارك في دير الزور، ما أدى إلى أضرار بليغة في سيارة البث المباشر.

ونفت القناة وقوع إصابات في أفراد فريقها في دير الزور، جراء الاعتداء عليهم برصاص القنص من قبل “داعش”، وأكدت أن جميع أفراد الفريق بخير.

ونشرت القناة تسجيلاً مصوراً للهجوم الذي تعرض له فريقها. ويأتي ذلك بعد إعلان قوات النظام وميليشياته فك الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” على مدينة دير الزور.