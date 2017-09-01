روبرت فورد: لهذا السبب هدد نتنياهو بقصف قصر بشار الأسد..

كلنا شركاء: رصد

قدم السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد، تحليلا حول احتمال استجابة موسكو لطلب إسرائيل وأمريكا، بشأن إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وأشار في مقال له نشر في صحيفة “الشرق الأوسط” أن واشنطن تأمل في أن تتمكن روسيا من إجبار إيران على إخلاء قواتها من سوريا، إذ كان ذلك جزءا مهما من استراتيجية عرضها الجانب الأمريكي على وفد عسكري – استخباري إسرائيلي زار واشنطن في 17 أغسطس/آب الماضي.

وأعاد السفير السابق إلى الأذهان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه بعد ذلك على رأس وفد عسكري – استخباري في 23 أغسطس/آب إلى سوتشي الروسية، لبحث الموضوع نفسه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكر فورد بأن الأمر بلغ بنتنياهو إلى التهديد بقصف قصر الرئاسة السوري إذا بقيت القوات الإيرانية داخل سوريا.

وشدد أيضا على أنه ليس من شأن روسيا أن تخاطر بمواجهة إيران لمجرد أن واشنطن وتل أبيب تقدمتا بطلب ذلك من دون عرض أي تعويضات مغرية.

وتناول السفير السابق بشكل مفصل الوضع في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية في سوريا، معيدا إلى الأذهان أن روسيا، التي نشرت وحدات من شرطتها العسكرية هناك، قد قامت بتقليص المنطقة العازلة التي يحظر تواجد القوات الإيرانية فيها أكثر من مرة.

وتساءل ماذا يمكن أن تفعله الوحدات غير القتالية من الشرطة الروسية في حال هاجمت قوات الجيش السورية والقوات الإيرانية مناطق سيطرة المعارضة، حيث يتم تشكيل مجالس محلية خارج سيطرة الحكومة السورية وفق الخطة الروسية بإقامة نظام لامركزية في سوريا.

وشدد قائلا: “ما لم يهاجم سلاح الجو الروسي قوات النظام وميليشيات إيران المتقدمة على الأرض، فلن يمكن وقف لهذه القوات أبدا”.