هيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي تنشر نتائج اجتماعها مع الروس

رشا دالاتي: كلنا شركاء

عقدت هيئة التفاوض الجديدة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم الأربعاء (6 أيلول/سبتمبر) جلسة مفاوضاتٍ مع الجانب الروسي بالقرب من بلدة تير معلة، من خلال اللجنة المكلفة بذلك، وتم خلالها مناقشة عدة مواضيع.

وأفاد بيان نشرته هيئة التفاوض، بأنه تم خلال جلسة التفاوض مع الجانب الروسي، مناقشة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار من خلال تشكيل لجنة مختصة لمتابعة آلياته.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لبحث ملف المعتقلين والمختفين قسراً، ووضع الآليات للإفراج عنهم.

وأشار البيان إلى أنه تم ربط موضوع فتح الطريق العام بين حمص وحماة، بإنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسراً، وبالحل السياسي الشامل في سوريا.

وتتألف هيئة التفاوض الجديدة في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، والمفوضة بحضور الاجتماعات مع الجانب الروسي تتألف من 32 عضواً، بدلاً عن لجنة العشرين التي حضرت الجلسات السابقة.

ويمثل الوفد 6 مناطق:

المنطقة الشرقية الزعفرانة وجوارها 4 ممثلين

الرستن 4 ممثلين

تلبيسة 4 ممثلين

الحولة 4 ممثلين

تيرمعلة والغنطو والدار الكبيرة 3 ممثلين

ريف حماه الجنوبي 3 ممثلين

بالإضافة لمهجري حمص ممثلين

هيئة العلماء ممثل واحد

المحاكم ممثل واحد

احرار الشام ممثل واحد

حركة تحرير الوطن ممثل واحد

جيش التوحيد ممثل واحد

ألوية 313 ممثل واحد

فيلق الشام ممثل واحد

جيش العزة ممثل واحد