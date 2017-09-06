قوات (العبدو) لـ (كلنا شركاء): ثوار البادية يتجهزون لترك مواقعهم

إياس العمر: كلنا شركاء

نفت قوات (الشهيد أحمد العبدو) وصول أيٍّ من مقاتلي تنظيم (داعش) العالقين في البادية السورية إلى مخيم (الرقبان) على الحدود السورية ـ الأردنية، بعد تداول المواقع الموالية للنظام أخباراً تؤكد وصول 25 مقاتلاً من التنظيم مع أسرهم إلى المخيم اليوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر، وذلك بالتنسيق مع جيش (أسود الشرقية).

وقال سعيد سيف، الناطق باسم قوات (الشهيد أحمد العبدو) إن كتائب الثوار في المنطقة ترفض بشكل قاطع دخول أي من مقاتلي التنظيم إلى المخيم، مشيراً في تصريح لـ (كلنا شركاء) إلى أنها “لا تمانع من دخول النساء والأطفال العالقين في البادية السورية”.

وأكد سيف أن كتائب الثوار في المنطقة قامت اليوم بنقل أهالي مخيم (الحدلات) إلى مخيم (الرقبان) وذلك عقب تكرار استهداف قوات النظام والميلشيات الموالية له للمخيم، والذي يضم قرابة 6 آلاف نسمة.

وأشار إلى أن كل من (قوات الشهيد أحمد العبدو ـ جيش أسود الشرقية) يستعدون لترك مناطقهم في البادية السورية تحت ضغط دولي، موضحاً أنه إلى الآن وجهة المقاتلين التابعين لهذه التشكيلات غير معلومة، وهناك احتمال أن تكون الوجهة الجديدة هي معبر (التنف) على المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

ولفت الناطق باسم قوات (الشهيد أحمد العبدو) إلى أن المعارك في البادية السورية مازالت متواصلة بين قوات النظام والميلشيات الموالية له من طرف وكتائب الثوار من طرف آخر.