(شتيمة) تودي بحياة شابٍ في طرطوس

غيث علي: كلنا شركاء

لقي الشاب “أحمد كامل أحمد” (22 عاماً)، حتفه مساء يوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر، متأثراً بجراحٍ أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نارٍ في قرية عين التينة بريف طرطوس.

ونقل موقع تلفزيون “الخبر” الموالي، عن مصدر مقرب من عائلة “أحمد” قوله إنه لدى توجه الشاب أحمد ابن قرية بتعلوس في ريف طرطوس، لتعبئة المياه من نبع عين التينة، تجاوزته سيارة مسرعة، كادت أن تدهسه، فقام أحمد بالصراخ “يا ابن الحرام كنت روحتنا”، وتزامن ذلك مع مروره بجانب حداد في القرية.

وأشار المصدر إلى أن تلاسناً جرى بين الحداد والشاب المقتول، حيث قال الحداد: “روح يا أزعر يا ابن الأزعر، جاي تسب علينا بضيعتنا”، فأجابه أحمد: “لم أكن أوجه المسبة لك بل للسيارة”.

وتابع المصدر “قام الحداد بإطلاق مخزن رصاص على الأرض محاولاً إخافة أحمد، وعندما رفض أحمد التحرك، وضع المخزن الثاني وأطلق عدة رصاصات على الشاب المغدور مُسقطه أرضاً”.

وأضاف المصدر “قام الحداد بسحب القتيل لداخل المحل وهو ينزف، قبل أن يقوم أهل أحمد بإسعاف ابنهم للمشفى لكنه فارق الحياة مساء الأربعاء“.