انطلاق مبادرة الهيئة السياسية في محافظة حماة

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

أعلنت فعالياتٌ مدنيةٌ وناشطون من محافظة حماة، عن انطلاق مبادرة الهيئة السياسية في المحافظة، وذلك بعد عملٍ متواصل لأكثر من ثمانية أشهر، تمخض عنه إعلان المبادرة في اجتماعٍ حضره حوالي 30 شخصيةً ممثلةً عن بعض الفعاليات والهيئات المدنية الثورية في المحافظة.

وجاء في بيان المبادرة أن الهيئة جاءت “نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها الثورة السورية من ضعف الأداء السياسي الخارجي وتخاذل المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والتزاماته تجاه الثورة السورية، وغياب التمثيل الحقيقي للشعب السوري، ورغبة منا في إعادة ترتيب البيت الداخلي للثورة، وتشكيل جسم سياسي حقيقي يمثل الثورة السورية بالداخل”.

وقال “عبد الرحمن حمادة” عضو اللجنة التحضيرية، إن الحضور كان أقل من المتوقع، لذلك تم تشكيل لجنة تحضيرية مؤلفة من سبعة أشخاص مهمتهم التواصل مع الكفاءات والخبرات العلمية والنخب الثورية الموجودة في جميع مناطق محافظة حماة ريفاً ومدينة، من أجل إطلاق المؤتمر التأسيسي للهيئة السياسية في حماة.

وأضاف “حمادة” في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أنه سيتم العمل على إطلاق الهيئة قريباً، والتي مهمتها توحيد الخطاب السياسي في الداخل “بعد أن تخاذل المجتمع الدولي وجميع من يدعي دعم الثورة السورية، ما دعى إلى تشكيل هذا الهيئات الذي تعتبر الثورة هي المرجعية في تأسيسها”، بحسب قوله.

كما حضر اجتماع إعلان مبادرة الهيئة السياسية عدد من الفعاليات من محافظة إدلب التي كانت سباقة إلى تأسيس هيئة سياسية، وذلك للاستفادة من تجربة إدلب في تشكيل الهيئة السياسية، بحسب رئيس الهيئة السياسية في محافظة إدلب.

وفي حديث لـ (كلنا شركاء)، قال “رضوان الأطرش” رئيس الهيئة السياسية في محافظة إدلب، إن الهدف من تشكيل الهيئات السياسية هو وجود أجسام سياسية في المحافظات تحت مسمى الهيئات السياسية، ومن ثم التواصل بين هذه الهيئات للوصول إلى جسم سياسي حقيقي يمثل الثورة في الداخل.

وتابع “الأطرش” قائلاً إنه “تم تشكيل عدة هيئات سياسية في سوريا، في (إدلب، القنيطرة والجولان، الحسكة، حلب، والغوطة الشرقية)، والآن هيئة حماة، وقريباً هيئة درعا ودير الزور، وبعد تشكيل هذه الهيئات سنقوم باجتماع ميداني للمحافظات المتلاصقة جغرافياً، وعبر وسائل التواصل مع الهيئات الأخرى لتشكيل هيئة جامعة تمثل القرار السياسي في الداخل السوري، ومن ثم التواصل مع جميع الدول الصديقة للشعب السوري لتحصيل الاعتراف بتمثيل المناطق المحررة سياسياً”.

ومن جانبه، قال “محمد سلامة” مسؤول العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة لـ (كلنا شركاء)، إنه “تم إطلاق هذه المبادرة وتشكيل لجنة تحضيرية من كافة المناطق المحررة في محافظة حماة للتواصل مع الفعاليات الثورية والنقابات والهيئات لتشكيل هيئة ناخبة للدعوة لانعقاد مؤتمر عام لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة السياسية في محافظة حماة”، منوهاً إلى أن الحكومة السورية المؤقتة تعتبر هذه الخطوة هي خطوة متقدمة وتباركها وتمتنى لها النجاح والتوفيق.