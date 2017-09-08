(الإدارة الذاتية) تُصدر خطةً دراسيةً جديدةً للعام الدراسي القادم

سامية لاوند: كلنا شركاء

أصدرت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في مناطق كوباني (عين العرب) وعفرين ومناطق الشهباء ومنبج والطبقة وتل أبيض (كري سبي) ومنطقة الجزيرة، خطةً دراسيةً جديدةً سيبدأ تطبيقها في الموسم الدراسي القادم 2017-2018 مصنفة المناطق تلك ضمن ما وصفتها بـ “أقاليم”.

ووفق الخطة الجديدة فإنها ستنفذ على عدة مراحل “في إقليم الجزيرة، سيبدأ التعليم بالمنهاج الكردي للمرحلة الابتدائية، والإعدادية -الصف الأول حتى التاسع- فيما إقليم الفرات، وإقليم عفرين سيكون المنهاج الكردي مطبقاً حتى المرحلة الثانوية -الصف الأول حتى التاسع- كما ويجري العمل على توفر منهاج حديث باللغة العربية، ومناهج لبقية الأقليات في غربي كردستان. حيث سيتمكن أبناء القوميات الأخرى من الدراسة بلغتهم، بحسب هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية.

وبحسب الهيئة فإنه قد تم في مدينة كوباني (عين العرب) تأهيل 2060 معلماً ومعلمة، لتغطية 422 مدرسة ضمنهم 28 مدرسة سيتم استحداثها و394 مدرسة قديمة سيتم تجهيزها من أجل العام الجديد لاستقبال ما يقارب 35 ألف طالب وطالبة.

وأما في مدينة منبج والتي صنفتها الهيئة ضمن أقاليم الفرات، فإنه قد تم تدريب 109 من مدرسي اللغة الكردية لتوزيعهم على 340 مدرسة في منبج وريفها، وسيتم تدريس اللغة الكردية في مدارسها رسمياً العام الدراسي المقبل بمعدل حصتين في الأسبوع مبدئيا، إلى جانب اللغة العربية، ومجموع الكادر التعليمي بلغ 3600 معلم ومعلمة، خضع منهم 1578 لتدريبات على المنهاج الجديد.

كما تم في عفرين ومناطق الشهباء “العمل على تأهيل 300 مدرسة، ويتوقع أن تستقبل 50 ألف طالب وطالبة، وعدد الكادر التدريسي تجاوز 2200 معلم ومعلمة”، وفي مدينة الطبقة “تم تأهيل 73 مدرسة في الطبقة لاستيعاب حوالي 4 آلاف طالب وطالبة. والخطة جارية لتأهيل المزيد من المدارس مع فتح دورات تأهيل للمعلمين، والمعلمات لإعدادهم كمدرسين”.

وأوضحت الخطة أنه قد تم في منطقة الجزيرة تأهيل 1000 مدرسة لاستقبال 500 ألف طالب وطالبة. منهم 200 ألف طالب في المرحلة الابتدائية و300 ألف للمرحلة الإعدادية والثانوية، وفي تل أبيض (كري سبي) تم تأهيل 480250 مدرسة من أصل 480 وعدد المدرسين حوالي 700 مدرس.

وتمت طباعة 3 ملايين مطبوعة غالبها كتب المنهاج الدراسي الجديد باللغة الكردية، تغطي 9 سنوات دراسة -المرحلتين الابتدائية والإعدادية- وتم اعتماد منهاج جديد للعرب والسريان ليتمكنوا من الدراسة بلغتهم. وعدد الطلاب والطلبات من مختلف المراحل من المتوقع أن يتجاوز 160 ألفا.

وكانت مظاهرات شتى قد انطلقت في حي الغويران ذي الأغلبية العربية بمدينة الحسكة في وقت سابق من قبل طلاب المرحلة الابتدائية رافضين جعل اللغة الكردية لغة المنهاج الدراسي في مدارسهم العربية، والتي أثارت ضجة إعلامية كبيرة حينذاك.

وأما المواد التي سيتم تدريسها خلال العام الدراسي القادم فهي كالتالي:

– المرحلة الأولى، المدراس الابتدائية (الصف الرابع، الخامس والسادس):

(اللغة الكردية، اللغة العربية، علوم اجتماعية، رياضيات، رياضة، رسم، اللغة الانكليزية)

ـ المرحلة الثانية، المدراس الإعدادية:

(الأدب واللغة، جغرافية، ثقافة وأخلاق، البيئة والطبيعة، تاريخ كردستان، تاريخ المنطقة والعالم، علم المرأة، رياضيات، علوم اجتماعية، لغات شعوب المنطقة، لغة أجنبية حسب اختيار الطالب، فن وموسيقا ورسم، فلكلور، مسرح، رياضة).

ـ المرحلة الثالثة، المدراس الثانوية (العاشر، الحادي عشر، بكلوريا)، في هذه المرحلة يقسم التدريس إلى قسمين: الثانوية العامة: (أدبي، وعلمي).

– وفي المرحلة الثالثة وبعد العام الأول من الدراسة، يختار الطالب الاختصاص الذي يرغب به، كما يتم إعداد المدارس حسب تلك الاختصاصات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

ومواد المدارس في المرحلة الثالثة هي: (الأدب واللغة، لهجة كردية أخرى، لغة أجنبية أخرى، ثقافة….)

(جغرافية، أخلاق، سياسة، تاريخ المعتقدات، فلسفة، علم المرأة، تاريخ كردستان (المنطقة والعالم)، علم اجتماع، كيمياء، الحماية الذاتية، علم نفس، علم الطبيعة، الاقتصاد (اقتصاد الكومين والزراعة)، فيزياء، علم الطبيعة، رياضيات، رياضة، فن، فلكلور، رسم، مسرح، اعمال يدوية).

وكان المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية قد اجتمع في يونيو المنصرم لمناقشة خطة العام الدراسي 2017/2018 والمناهج الدراسية الجديدة.