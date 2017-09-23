بالفيديو… (السومة) يتغنى بـ (بشار الأسد) وجيشه فماذا قال؟

صفوان أحمد: كلنا شركاء

وصل المهاجم السوري “عمر السومة” إلى مطار دمشق الدولي أمس الأول الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر، بعد غياب ست سنوات نتيجة موقفه السياسي الذي كان أقرب إلى الثورة، وذلك بعد تعادل منتخب النظام مع منتخب إيران في المباراة التي جمعتهما في طهران، وتأهل منتخب النظام إلى الملحق الآسيوي لكأس العالم في روسيا 2018.

وما إن وطأت قدما “السومة” أرض دمشق حتى بدأ يتغنى ببشار الأسد وجيشه، فقال في مقابلة أجرتها قناة “سما” الفضائية الموالية أمس مع منتخب النظام: “أنا سعيد لأنه تم فك الحصار عن مدينتي دير الزور، لأن الناس فيها تعبت، والحمد لله بعد ثلاث سنوات استطاع الجيش يحرر طريق الشام وقسم كبير من المدينة، وعادت الحياة طبيعية”.

وأضاف “سجلت هدفاً في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية المباراة، فارتبط اسمي مع اسم مدينتي دير الزور، فهذا كله توفيق من رب العالمين، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن القيادة الرياضية”.

ولم ينس أن “يُمسح جوخ” لـ “بشار الأسد” فقال: “أشكر سيادة الرئيس بشار الأسد لدعمه للرياضة والرياضيين، فهذا الشيء ليس غريباً عليه، وأشكر القيادة الرياضية وعلى رأسهم اللواء موفق”.

وعن تأهل منتخب النظام إلى الملحق الآسيوي، قال السومة “نعتبره إنجازاً رغم الظروف التي كنا نعيشها، والحمد لله، الله أكرمنا وأفرحنا الشعب”.

وختم “في 2007 عندما فاز منتخب العراق بكأس آسيا فتوحد كل الشعب العراقي، ونسوا الحرب، ونحن اليوم أحد أهدافنا أن نوحد الشعب السوري ونعود لنعيش كما كنا، الأمل قائم وقادرون أن نعيد سوريا كما كانت”.

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