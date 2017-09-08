(محبس).. فيلم سوري لبناني في مهرجان (كارل) العالمي

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يعرض مهرجان الملك كارل العالمي (CIFF) للأفلام السينمائية فيلم “محبس” للممثل السوري بسام كوسا، والممثلة السورية نادين خوري، إلى جانب نخبة من الممثليين اللبنانيين.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي عبر صفحة المهرجان الرسمية، فإن الفيلم سيُعرض في مدينة كارلسكرونا جنوب السويد، يوم 13 أيلول الجاري، وسينافس 36 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم.

وسبق أن شارك الفيلم عالميًا، للمرة الأولى، ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الـ 13، في 11 كانون الأول عام 2016.

ويرصد الفيلم علاقة الشعبين اللبناني والسوري، بعد تدخل الجيش السوري في لبنان، في ثمانينيات القرن الماضي، تحت ذريعة إنهاء الحرب الأهلية، وما ترتب على ذلك من كراهية بين السوريين واللبنانيين.

وتدور أحداث الفيلم حول تيريز، وهي سيدة لبنانية في الخمسين من عمرها، توفي شقيقها الوحيد على يد الجيش السوري قبل 20 عامًا.

تظهر تيريز في بداية الفيلم وهي تحضّر بـ “حماس” لاستقبال عريس لابنتها غادة، والذي سيقيم مع عائلته لليلة واحدة في منزلهم، الواقع بمنطقة جبلية بعيدة.

وتتفاجأ بعد وصول الخطيب وعائلته بأنهم سوريون، وهو الأمر الذي أخفاه زوجها وابنتها لمعرفتهم بكرهها للسوريين، ما يدفعها إلى رفض الزواج ضمن إطار كوميدي طريف.

كما يتطرق الفيلم إلى نظرة السوريين للفتيات اللبنانيات، من خلال انتقاد والدة العريس للبنانيات، بسبب “تحررهم” وعلاقاتهم “المنفتحة” مع الشباب.

وكان “محبس” حصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وهو من تأليف اللبنانية صوفي بطرس والأردنية ناديا علوات، وبطولة بسام كوسا ونادين خوري واللبنانيين جوليا قصار وعلي خليل.

https://youtu.be/Oe1K5hl9nPo