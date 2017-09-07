14 قتيلاً لقوات النظام داخل أحد مواقعهم في حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

أعلنت (هيئة تحرير الشام) عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والميليشيات المساندة لها منتصف ليلة الأربعاء (6أيلول/سبتمبر)، خلال الهجوم الذي نفذته (قوات النخبة) على مواقعهم بالقرب من مبنى المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غرب حلب.

وقال “طارق الأعور”، أحد القادة العسكريين في غرفة عمليات حي جمعية الزهراء، إن ثمانية أشخاص من قوات النخبة التابعة لـ (هيئة تحرير الشام) تمكنوا من تنفيذ عملية نوعية، واختراق مواقع قوات النظام وميليشيا لواء القدس الفلسطيني المساندة لها، في مبنى دار الأيتام بالقرب من فرع المخابرات الجوية في مدينة حلب.

وأكد القائد العسكري لـ “كلنا شركاء”، “مقتل أكثر من 10 عناصر وإصابة آخرين من قوات النظام وميليشيا لواء القدس الفلسطيني خلال الاشتباكات، مشيراً إلى انسحاب مقاتلي قوات النخبة من المكان بعد انتهاء العملية”.

في السياق، قصفت قوات النظام المتمركزة في كتيبة المدفعية غرب حلب بمدافع الهاون، أطراف حي جمعية الزهراء وبلدة الليرمون بريف حلب، ما أدى إلى أضرار مادية، دون ورود معلومات عن ضحايا.

وتمكنت (قوات النخبة) التابعة لتحرير الشام يوم الأحد (16تموز/يوليو) الماضي، من دخول مبنى الأيتام الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن فرع المخابرات الجوية بحلب، وقتل تسعة عناصر من قوات النظام داخله.