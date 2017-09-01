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رداً على تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التي اعتبر فيها أنه بات ضرورياً على المعارضة أن تتحلى بالواقعية والإقرار بخسارتها للحرب، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية منذر ماخوس في تصريح لقناة الحدث مساء الأربعاء أن المعارضة السورية متمسكة بالانتقال السياسي كحد أدنى لإنهاء الحرب.

وجدد ماخوس رفض المعارضة السورية القاطع لمسألة تشكيل حكومة موسعة، وهي الفكرة التي يطرحها النظام السوري.

وكان دي ميستورا قال الأربعاء إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على بشار الأسد.