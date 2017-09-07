وفدٌ من الائتلاف يتوجه إلى قطر للقاء وزير خارجيتها

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

يزور وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس (7 أيلول)، حيث من المقرر أن يلتقي وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويناقش الوفد، الذي يرأسه رئيس الائتلاف رياض سيف، ويضم رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب، ورئيس الوفد المفاوض نصر الحريري، وأعضاء في الهيئة السياسية للائتلاف، التطورات الراهنة في سوريا، والجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للائتلاف.

ونقل المصدر عن نزار الحراكي سفير الائتلاف لدى دولة قطر أن الزيارة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات والمشاورات التي يقوم بها الائتلاف الوطني مع الدول الشقيقة والصديقة قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب في نيويورك الشهر الجاري، والذي يحتل الوضع في سورية جزءاً مهماً منه، حيث يشارك الائتلاف الوطني بوفد رفيع.

وأكد السفير الحراكي حرص الائتلاف على التواصل مع أشقائه العرب لتنسيق الجهود التي تسبق استئناف مفاوضات جنيف، مشيراً إلى أن الزيارة سوف تتناول أيضاً آفاق الدعم للحكومة المؤقتة وأنشطتها في الداخل السوري، والجهود التي يبذلها الائتلاف لدعم اللاجئين السوريين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، حيث تساهم قطر، في دعم عشرات المشاريع الهامة بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، ضمن نطاق الاستجابة الانسانية للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري.