ناسفةٌ تقتل عنصرين من ثوار درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى اثنان من كتائب الثوار صباح اليوم الخميس 7 أيلول/سبتمبر بتفجير عبوّة ناسفة غرب بلدة (أبطع) بريف درعا الغربي، وذلك بعد ساعات من اغتيال قيادي بكتائب الثوار شرق درعا.

الناشط هاني العمري قال لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تتبع لـ (جيش الثورة) على طريق (الجعيلة) غرب بلدة (إبطع) صباح اليوم، مما أدى لمقتل (أحمد الحريري) وهو قائد إحدى الكتائب في (جيش الثورة)، بالإضافة لمرافقه (علي الرواشدة).

وأضاف أن العملية أتت في ظل عمليات الاستهداف اليومية لقادة كتائب الثوار في المناطق المحررة من درعا، فمنذ الإعلان عن هدنة (9 تموز/يوليو) الماضي ازدادت عمليات الاغتيال وعمليات التفجير في المناطق المحررة من درعا.