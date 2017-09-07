حجاب يردّ على دي مستورا: الثورة السورية ماضية والمهزوم من فقد الشرعية

وليد غانم: كلنا شركاء

ردّ المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات “رياض حجاب” في تغريدات له على طلب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا من المعارضة السورية الاعتراف بعدم تحقيقها نصراً على بشار الأسد.

وقال حجاب في تغريداته اليوم الخميس إن “تصريحات دي مستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي”.

وأضاف “مرة بعد أخرى يورط دي مستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة تعزز دعوتنا لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية.”

وشدد المنسق العامة لهيئة المفاوضات على أن “الثورة السورية ماضية” وأن “المهزوم هو من فقد الشرعية والسيادة والقرار الوطني، وبات خاضعا لإملاءات ملالي طهران”، في إشارةٍ منه إلى بشار الأسد.

وكان دي مستورا قال من جنيف أمس الأربعاء إن على المعارضة السورية قبول أنها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة أعوام ونصف العام على بشار الأسد، مضيفاً “القضية هي… هل ستكون المعارضة قادرة على أن تكون موحدة وواقعية بالقدر الكافي لإدراك أنها لم تفز بالحرب؟”.