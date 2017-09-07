(الإسلامي السوري) يدعو إلى جمعة غضب من أجل الروهينغا

وليد غانم: كلنا شركاء

دعا المجلس الإسلامي السوري للخروج غداً الجمعة بمظاهرات تعبر عن غضب الشعب السوري للمجازر التي تنفذ ضدّ أقلية “الروهينغا” المسلمة في بورما.

وقال المجلس في بيانٍ له إن “على الشعوب الإسلامية أن تعبر عن غضبها واستنكارها لهذه المجازر ولهذا الصمت الدولي المطبق”، مطالباً الشعب السوري ولا سيما في المناطق المحررة أن يجعلوا من يوم الجمعة يوماً لإظهار الغضب والتعبير عن تضامنهم مع (الروهينغا) المظلومين.

وطالب الخطباء أن يخصصوا خطبهم لبيان هذه المأساة واستجلاء العبر والدروس، والدعاء للمظلومين في كل مكان.

كما شدد المجلس بأن على الحكومات والمنظمات الإسلامية في كل العالم أن تتحرك لشرح قضية هؤلاء المضطهدين، للعمل على إيقاف هذه الجرائم، وكذلك تحميل حكومة بورما المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر والمطالبة بحماية هؤلاء المضطهدين.