الهيئة العليا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية حول الكيماوي

وليد غانم: كلنا شركاء

رحبت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية الذي أكد على استخدام بشار الأسد لغاز السارين في الهجوم الذي وقع على مدينة خان شيخون في نيسان/أبريل الماضي.

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها أن هذا التقرير يؤكد مرة جديدة أن على الامم المتحدة واجباً قانونياً يتعلق بضرورة تنفيذ قراراتها ولا سيما الفقرة 21 من القرار رقم 2118 لعام 2013 وحيث يؤكد التقرير أن هجوم خان شيخون يشكل انتهاكا واضحا للقرار، كما يؤكد هذا التقرير مرة جديدة أنه لا يمكن بناء السلام في سورية في ظل وجود هذا المجرم خارج قفص العدالة .

واعتبر البيان أن أية عملية انتقالية سلمية تقود سوريا إلى المستقبل لا يمكن أن تكون بالشراكة مع “هذا المجرم” الذي ارتكب كل أنواع جرائم الحرب وانتهك كل المحرمات الأخلاقية والوطنية للشعب السوري وساهم في تهشيم الهوية الوطنية السورية الجامعة.