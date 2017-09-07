(تحرير الشام) تلقي القبض على 4 عناصر من (جيش خالد)

إياس العمر: كلنا شركاء

ألقت هيئة تحرير الشام القبض على أربعة من مقاتلي جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) يوم أمس الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر، خلال محاولتهم الخروج من مناطق سيطرة الأخير في (حوض اليرموك) غرب درعا.

وقال الناشط عبد السلام الجولاني لـ (كلنا شركاء) إن العناصر الأربعة كانوا يحاولون العبور إلى بلدة (صيدا الجولان) بريف القنيطرة الجنوبي، موضحاً أن الأسرى الأربعة هم “عماد السبسبي وثائر الفانوس ونور الدين قراعزة وعصام المحمدي”.

وأوضح أن الهيئة تمكنت من توقيف العناصر الأربعة بعد أن حاولوا الخروج بواسطة أحد رعاة الغنم بالمنطقة.

ولم يكن خروج مقاتلي جيش خالد الأول من نوعه، فقد سبقه خروج عدد من قادة الصف الأول بالجيش من مناطق سيطرته إلى ريف القنيطرة لتلقي العلاج، ففي شهر آب/أغسطس الماضي تمكنت كتائب الثوار من القاء القبض على كل من (أحمد البريدي ونبال البريدي) وهم من قادة الصف الأول بجيش خالد وقد خرجوا باتجاه مناطق الثوار عقب استهداف الطيران الحربي لمبنى المحكمة الشرعية ببلدة (الشجرة) غرب درعا.

ولفت الجولاني إلى أن عدد من مقاتلي جيش خالد فروا يوم أمس الأربعاء من مناطق سيطرة الجيش في (حوض اليرموك) باتجاه بلدة (حيط) الخاضعة لسيطرة كتائب الثوار في ريف درعا الغربي.