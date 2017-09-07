محاولة اغتيال زعيم شبيحة حمص تودي بحياة قياديٍّ آخر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

حاول مجهولون صباح اليوم الخميس اغتيال قائد ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة) بإطلاق النار عليه وسط مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر مواليةٍ للنظام إن سيارة “مفيمة” أطلقت النار بشكلٍ مكثف على سيارة “خدلون أبو علي” زعيم شبيحة حمص، قرب جامع علي بن ابي طالب في حيّ وادي الدهب جنوبي حمص.

وتسبب إطلاق النار بمقتل القيادي في ميليشيات الشبيحة محمد علي (أبو يعقوب) الذي كان يرافق (أبو علي) في سيارته المُستهدفة، فيما لم ترد معلومات حول إصابة الأخير.