قافلة مُساعدات تدخل مخيم اليرموك المحاصر

فادي شباط: كلنا شركاء

أدخلت مُنظمة “الهلال الأحمر العربي السوري” عصر اليوم الخميس ست شاحنات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غربي مخيم اليرموك الواقع تحت سيطرة مقاتلي هيئة تحرير الشام.

وفي المقابل أُدخلت قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من سبعة شاحنات تحوي مواد غذائية وطبية لبلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب في الشمال السوري.

وتندرج هذه المساعدات تنفيذاً لبنود اتفاق البلدات الأربعة المُبرم برعاية قطرية في مطلع الشهر الرابع من هذا العام.

الناشط الإعلامي “عمر القيصر” الموجود في قطاع غربي اليرموك المحاصر قال لـ (كلنا شركاء) إن القطاع يتعرض لحصار مزدوج مصدره تنظيم داعش من الجهة الداخلية للمخيم وقوات النظام والميليشيات المساندة له لا سيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة من جهة أخرى.

وأضاف القيصر أنّه بعد أن كانت هيئة تحرير الشام تُسيطر على كامل مُخيم اليرموك باتت اليوم تُسيطر على واحد كيلو متر مربع لا أكثر، وذلك نتيجةً لهجوم مُباغت تعرضت له من “تنظيم داعش” في مطلع عام 2016 .

وفي 23 نيسان الماضي أدخل النظام 600 صندوق غذائي بالإضافة لمواد صحية وطبية لقطاع غربي اليرموك، وكانت هي القافلة الأولى التي تندرج باتفاق البلدات الأربعة، وتُعد المساعدات التي دخلت اليوم بمثابة القافلة الثانية المشمولة بذات الاتفاق.

وبحسب القيصر فإنّ “تنظيم داعش” يمنع إدخال المواد الغذائية لخمسمائة مدني مُحاصر غربي المخيم، ويسمح فقط للنساء بإدخال مواد غذائية تكفي ليوم واحد فقط لا غير.

يُذكر أنّ تنفيذ اتفاق البلدات الأربع يشمل قطاع غربي مخيم اليرموك الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام وبلدات “يلدا وببيلا وبيت سحم” الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، وبلدتي كفريا والفوعا المُحاصرتين في ريف ادلب

وبدأ تنفيذ بنوده في 14/نيسان/2017 بإجلاء 2350 شخصاً من مضايا باتجاه ريف ادلب الشمالي، و5000 شخص من بلدتي كفريا والفوعة إلى حي الراشدين في ريف حلب.