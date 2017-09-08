افتتاح أول مركزٍ للعلويين في عفرين

رزان العمر: كلنا شركاء

افتتحت حركة المجتمع الديمقراطي في ناحية “موباتا” بمقاطعة عفرين بريف حلب، الخميس (7 أيلول/سبتمبر) مركزاً لعلويي عفرين، وذلك خلال مراسيم شارك فيها المئات من أهالي المقاطعة.

وأشارت وكالة “هاوار” المقربة من الميليشيات الكردية، إلى أنه بهدف “تنظيم المجتمع العلوي في مقاطعة عفرين فكرياً، ثقافياً، اجتماعياً ودينياً، وبموجب احترام كافة الديانات والمكونات؛ افتتحت حركة المجتمع الديمقراطي في ناحية موباتا التابعة لمقاطعة عفرين والتي يقطن فيها غالبية علويي عفرين، مركزاً لهم”.

وحضر مراسيم الافتتاح الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين “هيفي مصطفى”، ورئيس هيئة العلاقات الخارجية “سليمان جعفر”، والرئاسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين “عبد الرحمن شامو” و”سعاد حسو”، ورئيس اتحاد شؤون الأديان “محمد قاسم”، وأعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية في الناحية.

وأوضح المصدر أن الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بإقليم عفرين “هيفي مصطفى” والشيخ العلوي “جومرد ستو”، ألقيا كلمات هنأت المجتمع العلوي وعموم شعوب المنطقة بافتتاح المركز الأول للعلويين، كما “نوهت الكلمات إلى التاريخ العلوي والمآسي التي حلت بهم من الأنظمة السلطوية والديكتاتورية الحاكمة”.

وتلاها إلقاء فرقة “الذاكرين السماح” للعلويين بعض الأبيات الشعرية، وتقديم بعض الأغاني “الثورية”، ومن ثم قُص شريط الافتتاح من قبل أمهات القتلى وسط الزغاريد، وفي ختام مراسم الافتتاح تم تهنئة العلويين بافتتاح المركز من قبل الحاضرين، بحسب المصدر.

وكانت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) قد عقدت اجتماعاً لعلويي مقاطعة عفرين قبل نحو 3 أشهر تمهيداً لتشكيل أول مجلس لهم.