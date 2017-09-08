المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقدّم منحة مالية للطلبة في الجامعات التركية

كلنا شركاء: ترك برس

تقدم المفوضية العليا لشؤون اللأجئين في تركيا منحة مالية للطلبة الأجانب المقبولين في الجامعات التركية، حيث يحصل الطالب على مساعدة تبلغ قيمتها حوالي 1000 ليرة تركية لكل فصل دراسي.

ويجب على الطالب الملتحق بمرحلة البكالوريوس أو المعهد الراغب بالمنحة تقديم طلب المساعدة في بداية كل فصل دراسي، أما بالنسبة للطلاب المسجلين على درجة الماجستير “يوكسيك ليسانس” فهم مؤهلون للحصول على جزء مالي يبلغ 50٪ من القيمة القصوى للمنحة.

ولكي يكون الطالب مؤهلاً للحصول على المساعدة المالية من المفوضية، يجب أن يكون مسجلاً لديها كمواطن خاضع للحماية الدولية أو صاحب حالة إنسانية في تركيا، وكذلك يجب أن يكون ملف الطالب مسجلاً بصفة لاجئ في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولدى السلطات التركية بأنه أجنبي، ويحمل رقم التعريف المبتدئ بالرقم (99).

كما يمكن للطالب أیضا التقدم بطلب للحصول علی التعلیم العالي للمفوضیة إذا كان قد تم قبوله في دورة جامعية، ولم يبدأ الدراسة فيها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة غير مؤهلين للحصول على المنحة المالية نظراً لأن الحكومة التركية قد أعفت الطلبة السوريين من الرسوم الدراسية الأكاديمية للذين يدرسون في فترة الدوام الصباحي.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم عدد من المنظمات الأخرى منح دراسية للطلاب السوريين لدراسة التعليم العالي في تركيا، بما في ذلك المنح التركية (YTB)

هذا ويمكن للطالب التقدم بطلب الحصول على مساعدة التعليم العالي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال تعبئة الاستمارة الموجودة على الموقع الرسمي للمفوضية ومن ثم القيام بإرساله مع الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني [email protected]أو طلب المساعدة من إحدى مكاتب المفوضية وتقديم نموذج الطلب من خلالها.

وحددت المفوضية الأوراق المطلوبة التي يجب إرفاقها مع الاستمارة وهي: وثيقة التسجيل في إحدى الجامعات التركية (Öğrencı Belgisi)وإثبات التسجيل كلاجئ من خلال بطاقة الحماية المؤقتة في تركيا، بالإضافة إلى وثائق من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبين رقم قضية المفوضية المتعلقة بالطالب اللاجئ.