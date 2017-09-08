المحامي العام بدمشق: الرقص مسموح في سورية ولكن برخصة

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قال المحامي العام الأول في دمشق “ماهر العلبي”، إن الرقص في الملاهي الليلية مسموح في حال حصول الملهى على رخصة لممارسة الرقص معتبراً الرقص في الملاهي الليلية نوعاً من أنواع الفن.

وبحسب ما أدلى به العلبي لموقع “صاحبة الجلالة” الموالي للنظام فإن الرقص مباحٌ قانوناً في أماكن محددة وليس في الأماكن العامة وإلا يعد هذا مخالفاً للقانون، موضحاً أن العقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال تمت ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص.

وقال إن الرقص في الأماكن العامة مخل للآداب وبالتالي هو ممنوع باعتبار أن هناك الكثير من الناس لا يرضون بذلك.

ورأى المحامي العام لدمشق أن الرقص هو نوع من أنواع الفن ولكن يمارس ضمن أماكن محددة ومخصصة له ولا يمنع من إعطاء تراخيص لهذه المهنة في حال استوفت الشروط اللازمة لأدائها.

ولفت إلى أنه من المعروف أنه قبل الأزمة كان يتم استقدام راقصات أجنبيات وعربيات للعمل ضمن الملاهي الليلية إلا أن هذا الاستقدام شهد تراجعاً كبيراً خلال فترة “الأزمة”.