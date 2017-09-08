قصة واحدة من أهم القبائل العربية في السعودية والعراق وسوريا، قبيلة شمّر

كلنا شركاء: رصيف 22

لعبت القبائل عبر التاريخ دوراً محورياً في إنشاء حدود الدول عبر تأليف حكومات بدوية الطابع قبل أن تتحول إلى دول قومية.

ومن ضمن جميع التجارب القبائلية، تشكل تجربة عشائر قبيلة شمر العربية واقعة فريدة في التحول من القبيلة إلى الإمارة خلال القرن الخامس عشر، وذلك انطلاقاً من جبل شمر في منطقة حائل شرق الجزيرة العربية، الموطن الأصلي لعشائر شمر المنتشرة اليوم في السعودية والكويت والعراق وسوريا والأردن.

المؤرخ العراقي جبار يحيى في كتابه “التاريخ السياسي لإمارة حائل” يستعرض قصة تحول القبيلة إلى إمارة، حينما حكم جبل شمر آل علي (1489 – 1834) ثم آل رشيد (1834 – 1921).

وكانت البداية عبر الشيخ علي بن عطية آل جعفر (علي الكبير مؤسس آل علي)، إذ وحّد عشائر شمر المتحاربة ليبدأ أول ملامح دولة شمر عام 1489.

وقتذاك كانت الأسرة الهاشمية تحكم الحجاز شرق الجزيرة، بينما كانت نجد، غرب الجزيرة، تعج بالدويلات الصغيرة، وإقليم الأحساء يحكم عبر أسر سياسية بعيداً عن نفوذ حكام نجد.

حائل قديماً

حكم آل علي حائل عبر 13 حاكماً، أبرزهم محمد بن عيسى آل علي (محمد الأشمل، أمير شمال نجد) الذي سيطر على نجد حتى الحدود النجدية العراقية قبل أن ينحصر هذا التمدد في زمن أولاده.

وفي القرن الثامن عشر، بدأت الدولة السعودية الأولى في الزحف على جيرانها في نجد وتحالف آل علي مع آل سعود تحت العباءة الوهابية.

وحينما دخل الجيش المصري مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى عام 1818، جرت فوضى في حائل أسفرت عن اغتيال الحاكم محمد بن عبد المحسن آل علي.

آل رشيد يحكمون إمارة حائل

في تلك الفترة، ظهر من كبار مشايخ شمر عبد الله بن علي آل رشيد معارضاً حكم آل علي لشمر، فتم نفيه إلى العراق، ولكن عبد الله لم يهدأ فعاد إلى نجد محارباً في صفوف الدولة السعودية الثانية وتحالف مع فيصل بن تركي آل سعود ضد أمير السعودية مشاري بن عبد الرحمن آل سعود.

وعقب الانتصار على الأخير ومقتله قام فيصل بمكافأة آل رشيد بتنصيبهم حكاماً على حائل وخلع آل علي عام 1834 ليحقق عبد الله الأول حلمه.

لم يضع عبد الله نظاماً لتوريث الحكم، ما شكل العامل الرئيسي في عدم استقرار حائل، وباستثناء عبد الله الأول، فإن جميع حكام حائل قضوا في ظروف غامضة: متعب الأول بن عبد الله الأول اغتيل عام 1869، وبندر بن طلال اغتيل عام 1873 ومتعب بن عبد العزيز عام 1906، وسلطان بن حمود قتل عام 1908، وسعود الأول بن حمود في العام ذاته.

سنّ عبد الله الأول آل رشيد سياسة مهمة لحائل ظلت تمارسها حتى يومها الأخير، ألا وهي موالاة الدولة العثمانية باعتبارها الخلافة الإسلامية، ورفض التعاون مع بريطانيا وفرنسا، ما تسبب في خلافات تاريخية بين آل رشيد من جهة وآل صباح في الكويت وآل سعود لاحقاً.

سعود بن رشيد أمير جبل شمر مع فخري باشا أخر حاكم عثماني للمدينة المنورة في أيام الدولة الخلافة العثمانية

إسقاط الدولة السعودية الثانية

رغم العلاقة الجيدة مع العثمانيين، فإن حائل سعت للتمدد عبر الولايات العثمانية. فالحاكم الخامس محمد الأول بن عبد الله الأول آل رشيد تقدم شمالاً حتى حوران وكاد يدخل دمشق ولكن الولاة العثمانيين ردوه خلال سبعينيات القرن التاسع عشر.

اندلعت الحرب الأهلية السعودية (1865 – 1876) عقب وفاة فيصل بن تركي آل سعود، وقام محمد الأول باحتلال السعودية أربع سنوات (1886 – 1890).

ولكن آل سعود عادوا للحكم ثانية، فقام آل رشيد بالسيطرة الفعلية ودخلت قواتهم إلى الرياض وبسطوا سيطرة حائل على كامل أراضي الدولة السعودية الثانية عام 1891، ففر الأمير المخلوع عبد الرحمن آل سعود وابنه عبد العزيز آل سعود (مؤسس الدولة السعودية الثالثة) إلى الكويت.

عامل محمد الأول أمراء آل سعود بكرم وحفاوة بالغة، باستثناء حاكم السعودية الأسبق محمد الأول بن سعود آل سعود الذي أُعدم مع أخويه سعد وعبد الله.

عبد العزيز آل رشيد

حرب حائل – الكويت عام 1901

استمر العصر الذهبي في عصر الحاكم السادس عبد العزيز بن متعب الأول آل رشيد، وحاولت بريطانيا استمالته، ولمّا رفض، حشد شيخ الكويت مبارك الصباح جيشاً ضم 15 قبيلة عربية من ضمنهم رجال آل سعود للزحف على حائل.

خاض الطرفان في 17 مارس 1901 معركة الصريف واستطاع عبد العزيز آل رشيد إحراز نصر حاسم على مبارك الصباح وعبد العزيز آل سعود وحلفائهما.

هكذا رد عبد العزيز آل رشيد الهجوم واندفعت القوات الشمرية إلى أرض الكويت واحتلت بعض أطرافها وبدا واضحاً أن عبد العزيز آل رشيد في طريقه إلى الكويت العاصمة، إلا أن بريطانيا تدخلت وأنذرت حائل وأرسلت بارجة حربية إلى سواحل الكويت، فاكتفى آل رشيد بإلحاق الهزيمة بآل صباح وآل سعود معاً معلنين انسحابهم.

الصراع مع الدولة السعودية الثالثة

شاءت الطبيعة الجغرافية لنفوذ آل رشيد وآل سعود أن يتعاركا مجدداً، فكلاهما من أبناء نجد شرق الجزيرة، وفي عام 1902 اقتنص عبد العزيز الرياض من آل رشيد، لتبدأ الدولة السعودية الثالثة،

أصبح عبد العزيز أمير الرياض، ثم راح يضم الدويلات والإمارات النجدية حتى أصبح يلقب بسلطان نجد، ولاحقاً حينما ظفر بمملكة الحجاز من الهاشميين تسمّى بسلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتها، قبل إعلان قيام المملكة العربية السعودية وتوحيد جميع تلك الألقاب تحت مسمى ملك السعودية.

لذا كانت حائل العائق الأكبر أمام سيطرة عبد العزيز على نجد، وشهدت نجد طوال عشرين عاماً عدداً من الجولات العسكرية بين الطرفين، قتل خلالها أمير حائل عبد العزيز آل رشيد عام 1906، وابنه سعود الثاني بن عبد العزيز آل رشيد عام 1915.

شهد عام 1910 حادثة غير مسبوقة في تاريخ القبائل والإمارات النجدية والعربية عموماً، حين تولت الأميرة فاطمة زامل السالم العلي السبهان حكم إمارة حائل حتى عام 1914 حينما بلغ ابنها سعود الثاني بن عبد العزيز آل رشيد سن الرشد.