قصة واحدة من أهم القبائل العربية في السعودية والعراق وسوريا، قبيلة شمّر

كلنا شركاء: رصيف 22
لعبت القبائل عبر التاريخ دوراً محورياً في إنشاء حدود الدول عبر تأليف حكومات بدوية الطابع قبل أن تتحول إلى دول قومية.
ومن ضمن جميع التجارب القبائلية، تشكل تجربة عشائر قبيلة شمر العربية واقعة فريدة في التحول من القبيلة إلى الإمارة خلال القرن الخامس عشر، وذلك انطلاقاً من جبل شمر في منطقة حائل شرق الجزيرة العربية، الموطن الأصلي لعشائر شمر المنتشرة اليوم في السعودية والكويت والعراق وسوريا والأردن.
المؤرخ العراقي جبار يحيى في كتابه “التاريخ السياسي لإمارة حائل” يستعرض قصة تحول القبيلة إلى إمارة، حينما حكم جبل شمر آل علي (1489 – 1834) ثم آل رشيد (1834 – 1921).
وكانت البداية عبر الشيخ علي بن عطية آل جعفر (علي الكبير مؤسس آل علي)، إذ وحّد عشائر شمر المتحاربة ليبدأ أول ملامح دولة شمر عام 1489.
وقتذاك كانت الأسرة الهاشمية تحكم الحجاز شرق الجزيرة، بينما كانت نجد، غرب الجزيرة، تعج بالدويلات الصغيرة، وإقليم الأحساء يحكم عبر أسر سياسية بعيداً عن نفوذ حكام نجد.
حائل قديماً
حكم آل علي حائل عبر 13 حاكماً، أبرزهم محمد بن عيسى آل علي (محمد الأشمل، أمير شمال نجد) الذي سيطر على نجد حتى الحدود النجدية العراقية قبل أن ينحصر هذا التمدد في زمن أولاده.
وفي القرن الثامن عشر، بدأت الدولة السعودية الأولى في الزحف على جيرانها في نجد وتحالف آل علي مع آل سعود تحت العباءة الوهابية.
وحينما دخل الجيش المصري مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى عام 1818، جرت فوضى في حائل أسفرت عن اغتيال الحاكم محمد بن عبد المحسن آل علي.
آل رشيد يحكمون إمارة حائل
في تلك الفترة، ظهر من كبار مشايخ شمر عبد الله بن علي آل رشيد معارضاً حكم آل علي لشمر، فتم نفيه إلى العراق، ولكن عبد الله لم يهدأ فعاد إلى نجد محارباً في صفوف الدولة السعودية الثانية وتحالف مع فيصل بن تركي آل سعود ضد أمير السعودية مشاري بن عبد الرحمن آل سعود.
وعقب الانتصار على الأخير ومقتله قام فيصل بمكافأة آل رشيد بتنصيبهم حكاماً على حائل وخلع آل علي عام 1834 ليحقق عبد الله الأول حلمه.
لم يضع عبد الله نظاماً لتوريث الحكم، ما شكل العامل الرئيسي في عدم استقرار حائل، وباستثناء عبد الله الأول، فإن جميع حكام حائل قضوا في ظروف غامضة: متعب الأول بن عبد الله الأول اغتيل عام 1869، وبندر بن طلال اغتيل عام 1873 ومتعب بن عبد العزيز عام 1906، وسلطان بن حمود قتل عام 1908، وسعود الأول بن حمود في العام ذاته.
سنّ عبد الله الأول آل رشيد سياسة مهمة لحائل ظلت تمارسها حتى يومها الأخير، ألا وهي موالاة الدولة العثمانية باعتبارها الخلافة الإسلامية، ورفض التعاون مع بريطانيا وفرنسا، ما تسبب في خلافات تاريخية بين آل رشيد من جهة وآل صباح في الكويت وآل سعود لاحقاً.
سعود بن رشيد أمير جبل شمر مع فخري باشا أخر حاكم عثماني للمدينة المنورة في أيام الدولة الخلافة العثمانية
إسقاط الدولة السعودية الثانية
رغم العلاقة الجيدة مع العثمانيين، فإن حائل سعت للتمدد عبر الولايات العثمانية. فالحاكم الخامس محمد الأول بن عبد الله الأول آل رشيد تقدم شمالاً حتى حوران وكاد يدخل دمشق ولكن الولاة العثمانيين ردوه خلال سبعينيات القرن التاسع عشر.
اندلعت الحرب الأهلية السعودية (1865 – 1876) عقب وفاة فيصل بن تركي آل سعود، وقام محمد الأول باحتلال السعودية أربع سنوات (1886 – 1890).
ولكن آل سعود عادوا للحكم ثانية، فقام آل رشيد بالسيطرة الفعلية ودخلت قواتهم إلى الرياض وبسطوا سيطرة حائل على كامل أراضي الدولة السعودية الثانية عام 1891، ففر الأمير المخلوع عبد الرحمن آل سعود وابنه عبد العزيز آل سعود (مؤسس الدولة السعودية الثالثة) إلى الكويت.
عامل محمد الأول أمراء آل سعود بكرم وحفاوة بالغة، باستثناء حاكم السعودية الأسبق محمد الأول بن سعود آل سعود الذي أُعدم مع أخويه سعد وعبد الله.
حرب حائل – الكويت عام 1901
استمر العصر الذهبي في عصر الحاكم السادس عبد العزيز بن متعب الأول آل رشيد، وحاولت بريطانيا استمالته، ولمّا رفض، حشد شيخ الكويت مبارك الصباح جيشاً ضم 15 قبيلة عربية من ضمنهم رجال آل سعود للزحف على حائل.
خاض الطرفان في 17 مارس 1901 معركة الصريف واستطاع عبد العزيز آل رشيد إحراز نصر حاسم على مبارك الصباح وعبد العزيز آل سعود وحلفائهما.
هكذا رد عبد العزيز آل رشيد الهجوم واندفعت القوات الشمرية إلى أرض الكويت واحتلت بعض أطرافها وبدا واضحاً أن عبد العزيز آل رشيد في طريقه إلى الكويت العاصمة، إلا أن بريطانيا تدخلت وأنذرت حائل وأرسلت بارجة حربية إلى سواحل الكويت، فاكتفى آل رشيد بإلحاق الهزيمة بآل صباح وآل سعود معاً معلنين انسحابهم.
الصراع مع الدولة السعودية الثالثة
شاءت الطبيعة الجغرافية لنفوذ آل رشيد وآل سعود أن يتعاركا مجدداً، فكلاهما من أبناء نجد شرق الجزيرة، وفي عام 1902 اقتنص عبد العزيز الرياض من آل رشيد، لتبدأ الدولة السعودية الثالثة،
أصبح عبد العزيز أمير الرياض، ثم راح يضم الدويلات والإمارات النجدية حتى أصبح يلقب بسلطان نجد، ولاحقاً حينما ظفر بمملكة الحجاز من الهاشميين تسمّى بسلطان نجد وملك الحجاز وملحقاتها، قبل إعلان قيام المملكة العربية السعودية وتوحيد جميع تلك الألقاب تحت مسمى ملك السعودية.
لذا كانت حائل العائق الأكبر أمام سيطرة عبد العزيز على نجد، وشهدت نجد طوال عشرين عاماً عدداً من الجولات العسكرية بين الطرفين، قتل خلالها أمير حائل عبد العزيز آل رشيد عام 1906، وابنه سعود الثاني بن عبد العزيز آل رشيد عام 1915.
شهد عام 1910 حادثة غير مسبوقة في تاريخ القبائل والإمارات النجدية والعربية عموماً، حين تولت الأميرة فاطمة زامل السالم العلي السبهان حكم إمارة حائل حتى عام 1914 حينما بلغ ابنها سعود الثاني بن عبد العزيز آل رشيد سن الرشد.
نهاية الدولة الشمرية وأثرها على السعودية
رفض آل رشيد الانضمام إلى الثورة العربية الكبرى التي أعلنها الهاشميون في 10 يونيو 1916 بتأييد من آل سعود وآل صباح وغيرهم من حلفاء بريطانيا في الخليج، وظلت حائل في صف الدولة العثمانية وحلفائها الألمان. وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين عاود آل سعود العمل العسكري ضد حائل.
أدت الضغوط السعودية العسكرية إلى تنحي الحاكم عبد الله الثاني بن متعب الثاني آل رشيد ولجأ للرياض عام 1920 ثم قتل في الرياض عام 1946، رغم أنه لاجئ، في جريمة غامضة لم يتم التحقيق فيها.
ولم يستطع الحاكم الخامس عشر محمد الثاني بن طلال آل رشيد أن يصمد أمام الزحف السعودي، فدخلت القوات السعودية حائل في 2 نوفمبر 1921 لتسقط دولة آل رشيد في حائل.
قتل الأمير محمد الثاني بن طلال آل رشيد في الرياض عام 1954 في ظروف مجهولة، وفي عام 1996 أسس ابنه الأمير طلال في باريس جبهة المعارضة الديمقراطية السعودية التي تطالب بجلاء آل سعود عن نجد.
سعى سلطان نجد عبد العزيز آل سعود في طقس عشائري إلى مصاهرة آل رشيد، فتزوج الأميرة فهدة بنت العاصي بن شريم زوجة أمير حائل السابق سعود الثاني آل رشيد، وهي والدة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
ومن أبناء عبد العزيز تزوج مساعد من وطفاء بنت محمد بن طلال آل رشيد، وأنجب فيصل بن مساعد الذي قام باغتيال الملك فيصل عام 1975.
شمر العراقية والسورية
يقص المؤرخ البريطاني جون فريدريك ويليامسون في كتابه “قبيلة شمر العربية: مكانتها وتاريخها السياسي 1800-1958” تاريخ شمر في سوريا والعراق.
والحاصل أن عدداً من عشائر شمر نزح من نجد إلى العراق وسوريا في العقد الأخير من القرن الثامن عشر على ضوء الحروب الوهابية التي أشعلتها الدولة السعودية الأولى في الجزيرة العربية ومقتل الشيخ مسلط بن مطلق آل الجرباء.
عائلة الجرباء أو آل الجربا كانت الأسرة المسيطرة على الشمريين النازحين، وقد انخرطوا في تحالف قبائلي برعاية العثمانيين لصد غارات الوهابيين على جنوب العراق ونجحوا في ذلك بين عامي 1798 و1801، ثم استقروا في مناطق تتبع اليوم الموصل العراقية والحسكة السورية.
وعام 1871، قاد الشيخ عبد الكريم الجرباء ثورة عشائر شمر في العراق ضد العثمانيين، وفشلت الثورة وتم إعدامه وتشتت شمل عشائر شمر. وعلى ضوء هذه الفوضى فرت والدة عبد الكريم حاملة ابنها الرضيع فارس إلى حائل.
ونشأ فارس الجرباء في أحضان آل رشيد ثم عاد إلى العراق عام 1875 بهالة أسطورية باعتباره مجدداً للنفوذ الشمري. وبالفعل أنهى الفوضى وقسم العشائر إلى شمر الشرقية في العراق وشمر الغربية في سوريا، وهي الترتيبات العشائرية القائمة حتى اليوم والتي حفظت لشمر وجودها في كلتا الدولتين.
ومن نسل آل الجربا خرج عجيل الياور من قادة ثورة 1920 العراقية، وأحمد عجيل الياور من قادة ثورة عبد الوهاب الشواف العراقية الفاشلة عام 1959 وغازي مشعل عجيل الياور، أول رئيس للعراق عقب سقوط نظام صدام حسين.
وفي سوريا، لعب شيوخ القبيلة دوراً محدوداً في التطورات السياسية لم يتجاوز عضوية البرلمان السوري.
وعقب اشتعال الحرب السورية عام 2011، شكلت شمر السورية لواء أحرار الجزيرة في الحسكة ضمن ميليشيات الجيش السوري الحر عامي 2013 و2014، ثم شكل شيخ شمر السورية حمدي دهام الجربا قوات الصناديد ضمن قوات سوريا الديموقراطية، وشكل أحمد الجربا قوات النخبة السورية المتحالفة مع الفريق ذاته ومع التحالف الدولي ضد داعش، بعد أن شغل سابقاً منصب رئيس الائتلاف السوري المعارض.
وتقود عشائر شمر تحالفاً قبائلياً عربياً اليوم شرق سوريا ضمن كيان روج آفا خارج سيطرة النظام السوري، مع تنظيمات كردية وأشورية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.