قوات النظام تعلن سيطرتها على (كباجب) جنوب دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الخميس (7 أيلول/سبتمبر)، عن سيطرتها على قرية كباجب في ريف دير الزور الجنوبي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، استمرت لأيام.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية، بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت اليوم على قرية كباجب جنوب دير الزور، ونشرت صوراً قالت إنها لقوات النظام داخل القرية التي شهدت تبادلاً للسيطرة مع تنظيم “داعش” خلال الأيام الماضية.

وأضافت بأن قوات النظام وسعت محيط الأمان في فتحة الفوج 137 بريف دير الزور الغربي إلى أكثر من 10 كم، وأكدت قناة “الإخبارية” التابعة للنظام، وصول عيادتين متنقلتين و3 شاحنات من مادة البنزين و40 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية إلى مدينة دير الزور، بعد فك الحصار عنها، من جهة الفوج 137 غرب المدينة.

ومن جانبها، أكدت صفحة “فرات بوست” نقلاً عن مصادر من الأحياء المحاصرة في دير الزور، عدم وصول مساعدات أو قوافل إغاثة، في الوقت الذي عرضت فيها وسائل إعلام النظام الرسمية والموالية صوراً قالت إنها قوافل تضم شاحنات تستعد للدخول إلى المناطق المحاصرة، بعد “إزالة الألغام التي تم زرعها في المنطقة”.

تزامنت هذه التطورات مع وصول وزير الدفاع في حكومة النظام “فهد جاسم الفريج” إلى دير الزور، كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى جنوب المدينة لدعم القوات المهاجمة.

وخلال الساعات الماضية، استمرت الغارات الجوية المكثفة من الطيران الروسي على محيط البانوراما، ومنطقة الشولا، لدعم تقدم قوات النظام في المنطقة، إضافة إلى غارات أخرى على قرى الريف الغربي بدير الزور.