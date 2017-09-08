د. محمد حبش: الإسلام الشعبي- مناسك الحج الأعظم

د. محمد حبش: كلنا شركاء

كتبت قبل شهور عن الإسلام الشعبي في المسجد الأموي، حيث الإسلام العفوي الفطري هو الإسلام الأكثر حضورا وتأثيراً في الحياة، وهو مستمر في المجتمع الإسلامي على الرغم من الغضب الذي يمارسه التيار الظاهري ضد البدع والزيادات في المسجد الأموي من محاريب وقبور وآثار.

هذه المرة سنحاول مقاربة مناسك الحج في الوعي الشعبي الفطري في مواجهة تيارات الظاهرية السلفية في رفض الإبداع والتجديد، وأرجو أنني هنا لا أمارس الجدل التقليدي بين الصوفية والسلفية، أو بين القبوريين وبين أهل التوحيد، ولست في وارد جدل التصوص والمذاهب، ولكنها مناقشة للمسلمات التي تعودنا سماعها من التيار الظاهري وهو يعمل بضراوة ضد البدع والمحدثات تحت عنوان الحفاظ على التوحيد ومحاربة الشرك.

إنه جدل العقل الذي يخاطبونه كل جمعة بوجوب الكف عن الإبداع والتزام هدي السلف، على منطق قف على ما وقف عليه الأولون فإنهم عن علم وقفوا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

تناضل السلفية تاريخياً ضد المزارات والقبور والتراث، ومع أنهم يستنكرون أفعال داعش في الاستهانة بدماء المسلمين ولكنهم يرون فعلها صوابا في هدم القبور والمزارات والآثار والتماثيل وفق نص البخاري: ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ لا أدع قبراً إلا هدمته ولا صورة إلا طمستها!! وهذا بالفعل كان شان عدد من السرايا التي ارسلها الرسول لهدم الاصنام.

وفي هذا السبيل قامت الحركة الوهابية تاريخياً بهدم كل آثار الإسلام في الجزيرة العربية، ومنها مئات من المساجد والمآذن والقباب والتكايا والزوايا التي كانت تقدم خدمات اجتماعية مختلفة، تحت عنوان ذرائع للشرك ومعابر الوثنية والأصنام.

وللأسف فإن السعودية باتت تعتبر من أفقر بلاد الدنيا بآثار الإسلام على الرغم من أنها مهده وحرمه وتاريخه وسيرته، وعلى الرغم من أن أهلها من أعظم الناس إيماناً واتباعاً.

وبالطبع فقد تقدمت هذه الفلسفة المتشددة نحو الحرمين الشريفين، وأزالت عشرات من الآثار الهامة والمشاهد التي كانت في الحرم الشريف من منابر ومحاريب ومزارات، وهدمت كل ما كان بالبقيع الطاهر من مزارات وقبور وقباب وسوتها بالأرض وأعادتها يبابا دوارس، واعتبر ذلك كله دفاعاً على التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.

ولكن هذه الحملة الضارية أجبرت على التوقف عند معالم محددة في الحرمين الشريفين، تحت ضغط الإسلام الشعبي الذي ينظر بقداسة وتعظيم لهذه المشاهد سواء ما ورد به نص أم لم ترد به النصوص.

وظل مشهد الحج الأعظم يرسم صورة أخرى للإسلام قائمة على اللطف في العلاقة بين الإنسان والرمز، فقد أبقى الإسلام الكعبة داراً مقدسة معظمة مكرمة مشرفة، وهي محض أحجار، وجعل الطواف حولها ركناً أساساً لا يصح الحج إلا به، ولا زال الملايين في كل يوم بتيركون بالكعبة حجرا وكساء وعطراً وسحرا وميزابا وشادروانا، وحجراً وحطيماً، ومقاماً ومصلى، وكل ما كان في هذا الحرم الشريف من أثر قديم فقد ألقيت عليه صيغة التعظيم والإجلال، وهي صورة تغضب التيار الظاهري الذي يرى في هذا كله معالم شرك، ولا زال المطاوعة يدفعون من يتبرك بالكعبة ويقولون: لا تشرك يا حاج لا تشرك يا حاج….!! ولكنهم يسمحون فقط عند الجدار الجنوبي للكعبة، لأنه صح أن الرسول الكريم تمسح به بين الركن والمقام.

رمي الجمرات هو أيضاً نسك مرتبط بأحجار محددة وصيغ محددة في الراجم والمرجوم، وفي الإسلام الشعبي فهي رمي على الشيطان، وقد تقبل الناس فلسفة الرمز، لم يعتبروها نكثاً للتوحيد، وإنما هي استنطاق للطبيعة والحجر لإحياء معاني رمزية من مقاومة الشر ورجم الشيطان.

ولكن الظاهرية السلفية تنكر ذلك كله، وينادي المطاوعة السلفية أن لا علاقة لهذا النسك برجم الشيطان بل هو رمي الجمرات، ولكن الملايين من الحجاج لا تفهم سبب هذا الغضب، وتفضل أن تقبل بحبور تلك المعاني الشعبية التي أضافتها المخيلة الإسلامية عبر التاريخ.

اختلاط النساء والرجال في الحرم الشريف ظاهرة مرعبة للتيار السلفي الظاهري الذي يرى انه ما من فتنة أضر على الرجال من النساء ولا فتنة أضر على النساء من الرجال وانه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا زالت المطالبات بمنع التشارك في النسك بين النساء والرجال ولكن ظل الإسلام الشعبي أقوى من ذلك كله، وظل المسجد الوحيد في العالم الذي يصلي فيه الرجال والنساء متجاورين ويطوفون معا ويسعون معا هو المسجد الحرام.

عرفة مشهد كبير تزيد مساحته عن مساحة دمشق من المعضمية إلى دوما، وكلها موقف ولا داعي لتخصيص مكان دون مكان فيها، وشيوخ الحجاز يقولون كل عام عرفة كلها موقف!! ولكن الحجاج لا يقنعون إلا بالوصول إلى حبل الرحمة والوقوف عند السارية البيضاء محبة للرسول الكريم وابتغاء بركته ونوره، على الرغم من أن النصوص تنهى عن ذلك كله.

ضريح رسول الله وصاحبيه داخل المسجد النبوي في المدينة، إنه أمر مقلق تماما للمتشددين من السلفية الذين يكررون صباح مساء لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويتألمون أنهم لا يستطيعون هدم القبر كله خوف الفتن.

القبة الخضراء نفسها بدعة منكرة عند عباد النصوص ولا تستند إلى أصل في الشرع، وكذلك المحاريب المزخرفة المزركشة التي أحدثها الخلفاء العباسيون والعثمانيون في المسجد النبوي الشريف.

ورصدت السلطة الدينية في السعودية عند ضريح الرسول الكريم عساكر متخصصين لمنع ملامسة الناس للضريح والتبرك به، وأضافوا مؤخراً جسماً خشبيا بمثابة دفاش يحول دون لمس نحاس الشباك، ولكن الناس لم تنظر إلى ذلك ابدا على أنه صورة التوحيد بل رأته محض تسلط على الحب الذي ليس عليه سلطان.

ومع أن النصوص لدى السلفية كثيرة جداً في أن القبر يجب ان يزال من المسجد، وهو كلام نص عليه بالحرف المفتي العام الشيخ بن باز، وسبق من قبل إليه ابن تيميه الذي نص أن شد الرحال لزيارة قبر الرسول الكريم معصية وبدعة!! ولا يجوز فيها قصر الصلاة لأنه سفر معصية…..

ولكن ظل الإسلام الشعبي يعتبر زيارة القبر أعظم المناسك والطاعات والقرب، وظل ينشد عند الضريح بحبور: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي!!

ويمكنني أن أعد الآن أكثر من خمسين من الإبداعات والمحدثات التي يعتبرها السلفية بدعأً منكرة ولكنها تعتبر عند سواد المسلمين الأعظم روح الحج ومزيته وغايته:

ففي المدينة شد الرحال لزيارة قبر النبي وصاحبيه داخل السجد النبوي، والقبة الخضراء فوق القبر الشريف، وزيارة البقيع وقبور الصحابة الطاهرين فيها، والتوسل عند هذه المشاهد الشريفة والدعاء والصلاة.

وفي مكة التبرك بالكعبة والتبرك بثوب الكعبة، والقفص النحاسي على مقام ابراهيم، ورمي الشيطان في الجمرات، والزحف على السارية البيضاء يوم عرفة، والاغتسال بزمزم، وزيارة غار حراء حيث كان الرسول يناجي ربه، وزيارة غار ثور، وزيارة قبر خديجة وقبر أبي طالب.

ويقوم الإسلام الشعبي بتنظيم طقوس خاصة للسفر الى الحج كانت تشتمل على محمل ومحفل ووداع وطنافس ومواكب، وهذا كله كان من البدع المرفوضة عند السلفية، ولكنها كانت في طول العالم الإسلامي وعرضه تحظى باحتفاليات غير عادية في الوداع والقدوم، ولا زال الحجاج إلى اليوم ينصبون الخيام ويزينونها بالورد والآس ويقيمون الموالد والأفراح في عقب عودة الحاج، ويرافق ذلك الطبل والزمر، وذلك كله يرفضه بشدة التيار السلفي الذي يراه بدعة زائدة على ما شرع الله.

وفي المدينة المنورة قام السلفيون بهدم بيوت النبي وحجراته، وهدم الصفة التي كانت في المسجد وهدم بيت سعد بن معاذ وبيت سعد بن عبادة، وثلاثة وعشرين مسجداً تراثياً صلى فيها الرسول الكريم، وكانت معالمها باقية الى مطلع القرن الماضي، وهدم القبور الشريفة في البقيع من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء خلال التاريخ وهي قبور كانت لها معالم ومشاهد ومزارات خلال التاريخ الإسلامي كله.

لم يكن الهدف بالطبع هو التوسع العمراني فمن المؤكد أن المسجد النبوي اليوم صار أكبر من المدينة كلها في عهد الرسول ولكن الهدم كان تعبداً ورغبة في اندثار الآثار التي وصفت بكونها ذرائع شركية يجب هدمها وطمسها، فالبقيع على سبيل المثال لا زالت في المكان عينه الذي خصصه رسول الله، ولكنها أضحت محض تراب بائر ليس فيه أدنى رمز أو إشارة مع أنها تاريخياً كانت حافلة طافحة بقباب وأقواس ومزارات تشير إلى مشاهد الصحابة والفقهاء والعلماء والصالحين، ولكن ذلك كله هدم بكل ضراوة وقسوة.

ومع أن النصوص في جانب الحركة الوهابية التي قامت بهدم القبور وطمس الصور وفق ما نص عليه حديث البخاري، ولكن الأغلبية الساحقة من المسلمين حزينة لمشهد البقيع، وكانت تود لو كانت فيه قبور الصحابة والتابعين والفقهاء والعارفين كما كانت عليه خلال التاريخ مزارات ومشاهد.

إنه جدل يطول ولكنه مناسب تماماً لندرك ان التيار النصوصي المحكوم بلحظة التنزيل ليس بالضرورة تعبيراً مناسباً عن قيم الإبداع والحرية والجمال التي يشترك المجتمع كله في إضافتها للإسلام، وأن الإسلام ليس محض نصوص صارمة رفعت فيها الأقلام وجفت الصحف، بل هو هو نهر متدفق يرسل كل يوم أمواجاً جديدة وحياة جديدة، وأنه قادر على إضافة الجميل والجديد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.