قتيلٌ وجرحى إثر إطلاق نارٍ عشوائي في أحياء درعا المحطة

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى الشاب (مضر الأسود) وأُصيب آخرون بجروح، في حي (السبيل) بمدينة درعا الخاضع لسيطرة قوات النظام، جراء إطلاق نار عشوائي من قبل قوات النظام والميلشيات المتمركزة في الحي، عقب انتهاء مباراة منتخبي النظام وإيران.

وقال الناشط أحمد أبازيد، إن الشاب (مضر الأسود) قضى مساء يوم الثلاثاء الماضي 5 أيلول/سبتمبر، بإطلاق النار من قبل قوات النظام المتمركزة في حديقة (السبيل) بدرعا المحطة، كما أُصيب آخرون بجروح.

وأضاف أبازيد في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام وعقب انتهاء مباراة سوريا وإيران قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي في جميع الأحياء الخاضعة لسيطرتها، بينما استهدفت الأحياء المحررة من درعا البلد بالرشاشات الثقيلة.

وأشار إلى أن الحادثة هي الثانية من نوعها منذ الإعلان عن هدنة 9 تموز/يوليو الماضي، ففي مطلع شهر آب/أغسطس الماضي قُتلت شابة في حي (السحاري) نتيجة إطلاق النيران، وذلك إبان انسحاب مقاتلي الفرقة الرابعة من أحياء درعا المحطة باتجاه العاصمة دمشق.