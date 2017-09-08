رامي زين الدين: مبروك للأسد!

رامي زين الدين: كلنا شركاء

تتجاهل المعارضة السوريّة اليوم أكثر الأسئلة واقعية ومصارحة، هل أخفقت الثورة وانتصر النظام؟. قد يُبرَّر التجاهل بكون مجرّد طرح السؤال سيعرّض صاحبه لسيل من الشتائم والتخوين. لا غرابة في ذلك، فالعقلية هي ذاتها هنا وهناك. لم تستطع رياح التغيير التي هبت في آذار من العام 2011 أن تغيّر الكثير من المفاهيم السلبية في العقلية السوريّة، وإثبات هذا كإثبات أنّ الشمس تشرق من الشرق.

في الأيام الماضية كانت قضية مشاركة بعض اللاعبين المحسوبين على الثورة مع المنتخب السوري لكرة القدم، الحدث الأكثر جدلاً وانتشاراً في أوساط المعارضة، وكالعادة انقسم الجمهور إلى فريق يرى أن الرياضة منفصلةً عن السياسة، وفريق آخر يخوّن أولئك اللاعبين، بل ذهب البعض أبعد من ذلك بإعلان القطيعة مع كل من يشجّع المنتخب السوري لكرة القدم. الاختلاف عامل صحّي وحيوي، لا شك في هذا، لكن المؤكد أيضاً أنّ التخوين ظاهرة لا تقلّ خطراً عن السرطان الخبيث الذي يفتك بالجسد. التخوين هو “فيروس أسدي” انتقلت عدواه إلى الطرف الآخر ولم يستطع الكثيرون الشفاء منه.

تصرّ المعارضة السوريّة على تجميد الزمن عند تاريخ مضى عليه ست سنوات والمراوحة حول شعار “إسقاط النظام” بشكل مجرّد تماماً عن الواقع والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية واختلال ميزان القوى على الأرض. ليست مبالغة أن تدل كافة المعطيات والمؤشرات على أن ما يحدث في أروقة السياسة وميادين الحرب، إن لم يكن انتصاراً صريحاً للنظام بيدَ أنّه بكل تأكيد ليس في صالح المعارضة.

العاقل من يتّعظ ويتعلّم من أخطائه وعثراته، لكن لا يبدو أنّ هذا من شيم المعارضة السوريّة. في الأمس صرّح ستافان ديمستورا أن على المعارضة الاعتراف بأنها لم تربح الحرب، فعلّقت مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات مرح البقاعي على حسابها في فيسبوك “لا حول ولا قوة إلا بلله على هالآخرة”. هذه العقلية التي تدير منظومة المعارضة السوريّة منذ سنوات، وقسْ على ذلك!.

لنفترض أن المعارضة لا تقرأ التاريخ أو ربما تقرأه لكنها لا تفهمه، لكن ماذا عن تجربتها نفسها، أليس من المنطق أن تتعلّم من أخطائها؟. ألم يحن الوقت بعد لإحداث تغيير حقيقي في منهجها، عبر دراسة الأخطاء وتصحيح المسار، بالأخذ بالأسباب، لا بتجميد المحاكمة العقلية عند النتائج ومن ثمّ بدء الصراخ والعويل وتحميل المسؤولية للغير!.

تحتاج المعارضة السوريّة اليوم إلى المصارحة والمكاشفة مع الواقع، تحتاجها أكثر من أي وقتٍ مضى. عندما يُخفق الطالب في الامتحان عليه الاعتراف بأنه أخفق، ومن ثمّ دراسة الأسباب والظروف وتحديدها بدقّة وصراحة، حتى يتفاداها في الامتحان التالي. لن يفيد رمي المسؤولية على الآخرين ولا تجاهل الأسباب وتكذيب الواقع، وإلا فالنتيجة هي استمرار الفشل.

أكثر من ستّ سنوات مضت على انطلاق الثورة السوريّة ولا تزال المعارضة، بشقّيها العسكري والسياسي تائهة مشتّتة ومرتهنة للخارج، تتلاعب بها دول ودويلات. كيف يمكن أن تخضع المعارضة لدولة تسجن معارضيها أو أخرى ليس لديها برلمان وثالثة كارهة لأي تغيير!.

اعتاد العرب على حفظ الكثير من الأمثال الشعبية والشعر والحِكم والحكايات المليئة بالعبر والدروس، لكنهم على أرض الواقع ظلّوا في الإطار النظري لتلك الأقوال، وهذا حال المعارضة السوريّة. فلا ضير من القول: مبروك للأسد.. على هكذا معارضة!.