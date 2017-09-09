﻿جنرال إسرائيلي: الهجمة في سوريا تحمل ثلاث رسائل

كلنا شركاء: القدس العربي

التزمت إسرائيل الرسمية الصمت حيال اعتراف سوريا بتعرضها لاعتداء جوي إسرائيلي جديد، ولم تكترث لتهديدات الجيش السوري بالثأر ولا للقوات الروسية المنتشرة هناك، فيما كشفت أوساط عسكرية في جيش الاحتياط عن الأهداف غير المعلنة للهجمة الجديدة.

اللافت في هذا العدوان الإسرائيلي الجديد أنه طال هدفا سوريا رسميا ومحاطا ببطاريات صواريخ وقوات روسية متطورة مما يثير علامات سؤال حول حقيقة موقف موسكو من هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة في سوريا، وتلقي بظلالها على هيبتها.

كما في مرات سابقة لم تؤكد إسرائيل قصفها الجوي وانتهاكها للسيادة السورية، ولم تنف ذلك ضمن سياستها التقليدية القائمة على الضبابية بشكل عام حيال مثل هذه الاعتداءات التي تتزامن هذه المرة مع مناورات عسكرية في الجليل تحاكي حربا مع حزب الله.

في المقابل تطرق رئيس معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال (احتياط) عاموس يادلين، للهجمة الإسرائيلية على موقع في منطقة المصايف السورية.

في صفحته على تويتر قال يادلين إن الهجمة المنسوبة لإسرائيل ليست اعتيادية، لكون الموقع المستهدف مركزا عسكريا علميا يتم فيه تطوير وتصنيع صواريخ دقيقة يمكن لها أن تلعب دورا مهما في حرب مقبلة.

وأوضح أن المنشأة العسكرية السورية المذكورة تنتج أيضا سلاحا كيميائيا وبراميل متفجرة استخدمها النظام الحاكم خلال الحرب الدائرة في بلاده. وتابع «إذا كانت فعلا هذه هجمة نفذتها إسرائيل فإنها مقولة مهمة من طرفها حيال المذابح التي ترتكب هناك بحق الشعب السوري المجاور»، معتبرا أن الهجمة الإسرائيلية تحمل ثلاث رسائل مهمة، أولها أن إسرائيل لن تتيح إنتاج سلاح إستراتيجي، وثانيها تتمثل بالتوقيت حيث تتجاهل الدول العظمى الخطوط الحمر التي وضعتها إسرائيل في ما يتعلق بمستقبل سوريا. وهذه إشارة للتفاهمات بين الولايات المتحدة وبين روسيا حول مستقبل سوريا والنفوذ الإيراني فيها. أما الرسالة الثالثة برأي يادلين من خلف هذه الهجمة الإسرائيلية فمفادها أن القوات الروسية في سوريا لا تحول دون تدخل إسرائيل هناك.

وتتزامن الهجمة الإسرائيلية الجديدة على السيادة السورية مع مرور عشر سنوات على غارة إسرائيلية كبيرة استهدفت منشأة قيل إنها نووية في دير الزور شمال سوريا عام 2017، وهي غارة تمت حينما شغل يادلين وقتها منصبا مهما داخل الاستخبارات العسكرية. وعنها قال في حسابه في تويتر أمس إنها ثمرة وجود قادة حقيقيين في إسرائيل لولاهم لصنعت سوريا سلاحا نوويا من شأنه أن يصل لحزب الله ولتنظيم الدولة (داعش).

وهو يقترح الآن التركيز في موضوع احتمالات التصعيد ومنعه، مع الاستعداد لرد سوري محتمل أو رد من قبل إيران أو حزب الله والاستعداد ربما لاحتجاجات روسية أيضا.

ويشار الى أن رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هليفي، سبق وحذر بالآونة الأخيرة من طموحات إيران لإنتاج أسلحة دقيقة معدة للجيش السوري ولحزب الله وعلى الأرض اللبنانية، معتبرا ذلك تصعيدا غير محتمل بالنسبة لإسرائيل. وكرر هليفي تحذيراته هذه قبل أيام خلال لقاء جمعه مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش خلال زيارته البلاد. وقال هليفي لغوتيريش إن تعميق إيران والمحور الشيعي لنفوذهم داخل سوريا من شأنه أن يؤدي لتصعيد لا تحمد عقباه في الشمال.

يذكر أن ضابطا إسرائيليا رفيعا كشف قبل شهرين أن إسرائيل قامت في السنوات الثلاث الأخيرة بنحو مئة هجمة جوية على مواقع ومنشآت وقوافل سلاح.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد تطرق في الأسبوع الماضي للنفوذ الإيراني المتزايد في سوريا، وقال مهددا إن إسرائيل لا تنوي المرور على ذلك مرور الكرام أو الاكتفاء بمشاهدة ما يجري.

ومن اللافت أن استهداف المركز يأتي غداة نشر تقرير محققي الأمم المتحدة في جرائم الحرب، الذي جاء فيه أن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيميائية في أكثر من 20 هجوما، بما في ذلك الهجوم الفتاك في خان شيخون في محافظة إدلب في الرابع من نيسان/ أبريل الفائت، الذي أدى في حينه إلى مقتل 87 مدنيا، وإصابة المئات. كما كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد انضم لهذه التهديدات، وقال خلال لقائه مع الرئيس الروسي قبل عشرة أيام إن «لبننة سوريا» بالنسبة لإسرائيل خط أحمر، داعيا لوقف تعزيز النفوذ الإيراني قبل أن يفضي ذلك لانفجار حرب جديدة في المنطقة.

وفي حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة دعا عميرام لفين الجنرال بالاحتياط وأحد قادة حزب»المعسكر الصهيوني» للاستعداد لحرب جديدة مع حزب الله في ظل ما تشهده سوريا من تغيرات.