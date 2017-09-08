هل قُتل الطيار (علي الحلو) بالغارة الإسرائيلية على مصياف؟

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت الصفحات الموالية للنظام المقدم (علي الحلوة)، والذي قضى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجر أمس الخميس 7 أيلول/سبتمبر مركزاً للبحوث العلمية تابع لقوات النظام بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي.

صفحة (سلمية الحدث) الموالية للنظام نعت الضابط في قوات النظام وقالت في تدوينة لها “استشهاد المقدم علي حسين الحلو والذي استشهد اليوم نتيجة الغارة الإسرائيلية”.

الصفحات الموالية وعلى عكس عادتها، لم ترفق أي صورة للضابط القتيل، ولكن الملفت للنظر أن اسم الضابط قد تكرر مؤخراً وذلك عقب أسر جيش (أسود الشرقة) الشهر المنصمر لمقدم بقوات النظام يحمل الاسم نفسه، وهو (علي حسين الحلو)، وقد تم الإفراج عنه نهاية الشهر المنصرم برفقة 31 ضابطاً وعنصراً من قوات النظام، عقب عملية تبادل بوساطة أردنية.

ورجح ناشطون أن يكون الضابط الذي قُتل يوم أمس هو نفسه الطيار المفرج عنه قبل أيام، في حين نفت صفحة “شبكة الخامسة الاخبارية صوت حمص” الموالية ذلك، وذكرت في تدوينة لها: “استشهاد المقدم علي حسين الحلو جراء الغارة الإسرائيلية على مصياف، وليس هو الطيار المحرر علي الحلو كما يشاع”.