نصر الحريري : حديث دي ميستورا يتطابق مع أجندة موسكو

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وصف نصر الحريري رئيس الوفد السوري المعارض، أمس الخميس، من إسطنبول، تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأنها “صادمة ومخيبة للآمال”. مؤكداً أن حديث دي ميستورا يتطابق تماماً مع الأجندة الروسية.

وأشار إلى أن دي ميستورا لمس بنفسه حرص المعارضة على الوصول لحل سياسي. لافتا إلى أن دي ميستورا تخلى عن المرجعية الدولية للحل.

ونقلت قناة العربية عن الحريري قوله إن “أي صفقة دولية للحل لن تنجح ما لم تنفذ مطالب الشعب السوري”.

وأضاف أن انتصارات نظام الأسد العسكرية حققها الروس والإيرانيون والمرتزقة.” فهناك عشرات آلاف المرتزقة يقتلون الشعب السوري إلى جانب الأسد”.

وشدد الحريري على ضرورة التعامل مع مرتكبي الانتهاكات في سوريا كمجرمي حرب. وطالب مجلس الأمن بمعاقبة النظام على استخدام السلاح الكيمياوي.

وقال الحريري إن تقارير دولية عدة أكدت ارتكاب نظام الأسد لجرائم حرب في سوريا.