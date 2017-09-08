كتائب الثوار تستعيد السيطرة على بلدة (العبدلي) جنوب القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

استعادت كتائب الثوار صباح اليوم الجمعة (8 أيلول/سبتمبر)، السيطرة على بلدة (العبدلي) جنوب القنيطرة، وذلك بعد ساعاتٍ من سيطرة مقاتلي جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) على البلدة.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء)، إن كتائب الثوار تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة (العبدلي) في ريف القنيطرة الجنوبي، وذلك عقب هجوم مباغت لجيش خالد خلف خمسة قتلى من الثوار.

وأضاف بأن أكثر من 10 عناصر من جيش خالد قتلوا خلال هجوم الثوار فجر اليوم، وأكد أن جيش خالد من خلال سيطرته على البلدة كان يهدف للوصول إلى طريق درعا ـ القنيطرة.

وعلى صعيد متصل، قال الناشط محمد المصري لـ (كلنا شركاء)، إن (جيش الثورة) شن صباح اليوم حملة مداهمة في بلدة (إبطع) غرب درعا، واعتقل أكثر من 30 شخصاً متهمين بالانتماء لتنظيم (داعش)، وذلك بعد يوم من مقتل (أحمد الحريري) القيادي في (جيش الثورة).