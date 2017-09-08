مستغلين فقرهم وحاجتهم… إذلال عمال بلدية جبلة بحقائب أطفال

غيث علي: كلنا شركاء

أثارت صورةٌ لعمال بلدية مدينة جبلة، غضب الموالين الذين اعتبروها إهانةً للعمال بتكريمهم بحقائب مدرسية للأطفال، وتصويرهم بهذه الهيئة المهينة.

ونشرت صفحات موالية، منها “شبكة اخبار جبلة الأولى”، و”حلب الآن” صورة العمال، ونقلت عن اللجنة النقابية في بلدية جبلة تعليقها على الصورة: “تكريماً لجهودهم نقابة عمال الدولة والبلديات – اللجنة النقابية ببلدية جبلة، تقوم بتوزيع حقائب مدرسية من النوع الجيد على بعض العمال في بلدية جبلة تحتوي كل حقيبة على ست دفاتر 3 سلك 200 صفحة، و3 عادية 100 صفحة، مع قرطاسية كاملة”.

“شبكة اخبار جبلة الأولى” اعتذرت عن نشر الصورة وقامت بحذفها، وقالت: “بخصوص الصورة الماضية التي تتضمن توزيع حقائب مدرسية لعمال البلدية، الصورة نشرنها كما وردت من لجنة نقابه العمال في بلدية جبلة.. نقابة عمال الدولة والبلديات، نعتذر عن نشرها”.

وعلّق “ابو احمد الحياني” على الصورة قائلاً: “دائماً مكافئة الشريف بشكير أو طواية أو طنجرة، شو تغير بالبلد، ليش الفساد القديم صار اليوم ×100 للأسف والأزمة لم تعلمنا شيء”.

واتهم “خالد محمد اليسفو” اللجنة النقابية في جبلة بالفساد، وقال في تعليقه: “بالفعل مسخرة، العامل يلي راتبو مو شايل همو يا أخي يمكن الدفتر والقلم آخر همو، كنتو عطوه مكافئة كم ليرة يطعمي ولادو اكلة طيبة ع هل عيد، هاد بيكون المبلغ المخصص لهل عمال بمئات الآلاف راح تعاقد مع شي محل قرطاسية ولهط من ورا هالقصة هديك الحسبة”.

وقال “علي حسن” في تعليقه: “تفه ع هيك نقابة، وعم يصوروهن كمان، حسبي الله ونعم الوكيل”، وأضاف “رشا الأحمد”: “حرام يذلوهم بهيك شغلات، يعني شوبدهم يعملو فيهم، يرضو طفل واحد والباقي؟ ان بدهم يكرموهم يعطوهم مصاري يجيبو حاجاتهم علاقل”.