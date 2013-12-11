بالفيديو… (فيلق الرحمن) يُطلق سراح ضابطٍ للنظام لأسبابٍ إنسانية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أطلق فيلق الرحمن اليوم الجمعة (8 أيلول/سبتمبر)، سراح ضابطٍ في صفوف قوات النظام، بعد إصابته بالسرطان، وعدم توافر الأدوية اللازمة لمتابعة علاجه بسبب الحصار المفروض على الغوطة الشرقية، ومنع النظام دخول المساعدات الطبية إليها.

وأفاد “مركز دمشق الإعلامي”، بأن “فيلق الرحمن أطلق سراح الأسير الرائد المهندس (رامي وحيد الصفدي) من الطائفة الدرزية من مرتبات القوى الجوية، والذي يعاني من مرض (السرطان) المزمن، وذلك بموجب عفو من القائد العام لفيلق الرحمن النقيب (عبد الناصر شمير)”.

وقال الرائد “الصفدي” في تسجيل مصور نشره “مركز دمشق الإعلامي”، إنه تم أسره بتاريخ 11/12/2013، على الأوتوستراد الدولي بالقرب من مدينة عدرا العمالية.

وأشار “الصفدي” إلى أنه مصاب بمرض تم توصيفه من قبل أطباء الغوطة الشرقية بأنه سرطان في الجهاز الهضمي، وأكد أنه تم إعطاؤه العلاج المتوافر في المستشفيات الميدانية في الغوطة المحاصرة.

وأردف “في عيد الأضحى المبارك زار قائد فيلق الرحمن المستشفى الذي أتواجد فيه، وقابل جميع المرضى، وتم إخباره عن وضعي الصحي، واتخذ قراراً بالإفراج عني لمتابعة علاجي خارج الغوطة، لعدم توافر الجرعات الكيماوية اللازمة لعلاجي في الغوطة، بسبب الحصار المفروض عليها ومنع دخول الأدوية إليها”.