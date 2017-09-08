بمناسبة 15 عام على تأسيسها:(كلنا شركاء) تطلب مؤسسات (للشراكة – تعاون – تنسيق)

بمناسبة اقتراب الذكرى 15 لتأسيس موقع كلنا شركاء والذي كان بتاريخ الاول من مايو / ايار 2003 , تعلن ادارة موقع كلنا شركاء عن رغبتها بالتعاون مع ( مؤسسات اعلامية – جمعيات ذات نفع عام – جمعيات غير ربحية – شركات اعلانات – رجال اعمال – مراكز دراسات ….. ) للتحضير لاضافة خدمات جديدة يتم اطلاقها بالاول من مايو/ ايار 2018 .

بعد مرور 15 عام على انطلاقة موقع كلنا شركاء هناك حاجة ماسة لاضافة خدمات جديدة متطورة تناسب ما جرى خلال هذه ال 15 عام والتي تضمنت تغييرات هائلة في طرق ايصال الرسالة الاعلامية وانطلاق منصات التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير .

لمن يرغب تقديم اقتراحات ( للشراكة – تعاون – تنسيق – تعاقد – شراء اسهم- … ) ارسال المقترح الى ايميل ادارة التحرير

[email protected]

وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة للتشاور بالمقترح وسبل تنفيذه .