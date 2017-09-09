روسيا تؤكد مقتل قياديين بارزين في (داعش) بغاراتها على دير الزور

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أكدت وزارة الدفاع الروسية يوم أمسٍ الجمعة مقتل 40 عنصراً من تنظيم “داعش” بغارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور، بينهم “أمير ولاية الخير” لدى التنظيم.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الضربات الجوية كانت في الخامس من أيلول/سبتمبر الجاري، مشيرةً أنها حصلت على معلومات حول خطة قياديي تنظيم “داعش” لإجراء اجتماع في أحد مراكز القيادة الواقع في محيط مدينة دير الزور.

وأضافت الوزارة “بعد تدقيق المعلومات المتيسرة، وإجراء الاستطلاع، شنت طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز “سو-34″، و”سو-35” غارة جوية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى تصفية نحو 40 مسلحا للتنظيم، وتدمير مركزي القيادة، والاتصالات التابعين له.

وأكدت البيان أن من بين القتلى أربعة قادة ميدانيين منهم أبو محمد الشمالي “أمير دير الزور”، المسؤول عن الشؤون المالية في التنظيم، فيما لم يؤكد مصير وزير الحرب لدى التنظيم “غُل مراد حليموف”، الذي كان في الاجتماع المذكور، وتضاربت الأنباء حول مقتله.