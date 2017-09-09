د. عبد الحميد سلوم:  ألا يحتاج المسلمون حالاً إلى ويستفاليا إسلامية وألَا يعيشون ذات ظروف أوروبا قبل 500 سنة 

د. عبد الحميد سلوم: كلنا شركاء

أوروبا التي وصلت إلى ما وصلت إليه من حضارة وتقدم ووحدة وتعاون، دفعت الأثمان غاليا من دماء أبنائها بعد أن عانت من خمسمائة عام من عصور الظلام، حتى القرن الخامس الميلادي، وألف عام من العصور الوسطى حتى القرن الخامس عشر الميلادي، طغَتْ عليها مُصادرة الكهنوت للدين والحياة وهيمنة سلطة رجال الدين واستبدادهم وترهيبهم لمجتمعاتهم ..

ولم تنهض أوروبا من تحت نير هذا الحِمل الثقيل إلا في أواخر القرن الخامس عشر مع الكشوفات الجغرافية وحركة الإصلاح الديني للتحرر من هيمنة رجال الدين ووضع حدٍ للحروب الدينية فيما عُرف بصلح “ويستفاليا ” عام 1648 حيث كانت نهاية حروب الثلاثين عاما في الإمبراطورية الرومانية، ونهاية حروب الثمانين عاما بين أسبانيا واتحاد الجمهوريات الواطئة، وهذا ما أسّس لاحقا لمفهوم “العَلمانية” ( وليس العِلمانية كما يُخطئ بها الكثيرون، فالمعنيان مُختلفان)..

وهذا ما مهّد لاحقا في القرن الثامن عشر لدخول أوروبا بداية الحدَاثة وعصر النهضة حيث كانت لآراء المفكرين الأوروبيين التنويرية التأثير الكبير في قيام الثورة الفرنسية عام 1789 واعتماد النهج العَلماني كنظام حُكم للدول الأوروبية، وبفضل النظام الجديد فقط دخلت أوروبا مرحلة الثورة الصناعية وانطلقت بعدها نحو المستقبل، وها نحن نرى اليوم ما هي أوروبا.. وما نحن..

إذا مُصطلح “العَلمانية” ، الذي هو ذاتهُ مصطلح “المدنية” ( ومن لا يقتنع فليراجع الموسوعة الحُرة) ظهرت بوادرهُ لأول مرة أثناء صلح ويستفاليا، وكان الدواء الصحيح الذي تم اكتشافه بعد تشخيص دقيق لكل أمراض أوروبا المزمنة التي أنتجتها هيمنة رجال الدين على المجتمع والدولة معا.. وبفضل العَلمانية فقط انتصر الغرب على جراحاته ومضاعفاتها..

العَلمانية ليست إلحادا، كما يحلو للبعض أن يُوَصّفها عن سابق عمدٍ أو عن سابق جهلٍ.. والعَلمانية ليست ضد الدين أو ضد الجامع أو الكنيسة (إلا إذا كانت عَلمانية إلحادية كما كان الحال لدى الشيوعية، وهذه ليست موضع الحديث) وليست موقفا من الدين، وإنما من الدولة الدينية ومن استغلال رجال الدين الذين يأخذون المجتمعات، ومن ثم الدول، رهينة لفتاويهم وأفكارهم ومواقفهم البعيدة أحيانا كلية عن مقاصد الدين وأخلاق الدين.. وعن وجهة الحياة..

للعَلمانية تعاريف عديدة ولكن أيٍّ منها لا يدعو للإلحاد.. وبغض النظر عن التعاريف فهاهي أوروبا العَلمانية أمامنا، فهل هي مُلحدة؟. ألا يُقسم القادة الأوروبيين اليمين على الكتاب المُقدس.. ومنهم من يحضرون قداديس الميلاد؟. وهل هناك من يمنع الناس من الذهاب للكنائس المنتشرة في كل مكان؟.

العَلمانية هي اتجاه في الحياة يقوم على مبدأ أن الدين أو الإعتبارات الدينية، يجب ألا تتدخل في عمل الدولة، وأن تتخذ الدولة موقفا محايدا من مسائل العقيدة، بل تؤكد العَلمانية على حرية الدين في المجتمع، والتحرر من فرض الدولة للدين على الناس.. العَلمانية ليستْ اللادينية، وإنما هي باختصار “السياسة اللادينية” البحتة للدولة وتَساوي كل أبنائها بالدستور بصرف النظر عن أي انتماء أو عقيدة.. وتعريف البعض للعَلمانية بأنها مُعادية للدين هو جهلٌ فاضح.. وتعريفهم هذا أشبه بقول ( لا إله.. ثم نتوقف ).. وبشكل أوضح، العَلمانية هي عدم السماح بتسييس الدين أو تطييف السياسة كون الدولة شأنا عاما يعني كل مكونات المجتمع مهما تعددت وتنوعت، وواجبها أن تبقى على الحياد من كل الأديان والمذاهب والأعراق في المجتمع، وتضمن حرية العبادة للجميع، وتُساوي بينهم على أساس الموَاطَنة، والموَاطَنة فقط.. وتؤكد العَلمانية على حرية الدين في المجتمع وليس بالدولة.. فالدولة للجميع والدين لله وحده!..

وصفُ العَلمانية بأنها فصل الدين عن الحياة غير صحيح، وشتّان بين فصله عن الدولة وفصله عن الحياة.. لقد عشتُ طويلا في الغرب وأُدرِكتُ أبعاد العَلمانية ومعانيها في التطبيق وعلى أرض الواقع، ولذا لا يمكن أن أقتنع بكل مقولات خصوم العَلمانية.. فالدين سيبقى ما بقيت الحياة ولكن كعبادة وقيم وأخلاق وليس كسلطة سياسية تُحلل وتُحرّم كما تقتضي مصلحة أهل الحكم وأهل العمائم.. وتُرهِب من لا يلتزم بذريعة مخالفة شرع الله، والغاية هي خدمة أهل الحكم وأهل العمائم وليس خدمة شرع الله.. ولِنتأمل في الكثير من الفتاوى كيف يتم تفصيلها بشكل متناقض ومعيب لتنطبق بهذا البلد ولا تنطبق بالبلد الآخر، وتَصدُر للتوظيف السياسي ليس إلا..

وهناك من يجادل أن الإسلام بالأساس لم يأت بسياسة ونظام دولة وإنما بعبادات وقيم وإجراءات ومعاملات تنظم التعامل بين المسلمين، وحينما أراد الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تنظيم دولة في الإسلام استعان ببعض قوانين الفرس.. وربما لو كان في هذا الزمن لاستعان ببعض قوانين الغرب, فما ساد في ذاك الزمن من مفاهيم لإدارة شؤون المجتمعات لا يمكن إسقاطها على هذا الزمن، إلا إن كان هناك من يعتقد أن الزمن يراوح مكانه وأننا ما زلنا نعيش في ظروف وبيئة وزمن القرن السابع الميلادي.. وللأسف هناك من يعتقد كذلك!.

ألَم نرى أخيرا العجبَ العِجاب في مواقف بعض رجال الدين الذين كانوا يتحدثون ليلا نهارا عن إرهاب داعش وتكفير داعش وإجرام داعش وإذ بهم هُم أنفسهم ينقلبون 180 درجة وتأخذهم الشفقة على الدواعش وأبناء الدواعش وأمهاتهم وأخواتهم ونسائهم!.. هكذا حينما يزجُّ رجل الدين نفسه بالسياسة فلا أسهل من الانقلاب 180درجة بأي وقت والهروب للأمام بالإعتكازعلى الدين، ومن يُعارِض فإنما يُخالف الدين!!.

إذا المشكلة ليست مع العلمانية، ولا بالعَلمانية، وإنما بين العَلمانية وبين الدولة الدينية الطائفية والتمييزية.. أي بين مفهوم العقل المنفتح للدولة، والعقل المنغلق للدولة ،بين العقل الذي يشدّ الحبال ليرجع بها من الوراء الى الوراء، وبين العقل الذي يشدّ بها نحو الأمام والى المستقبل..

البعض يجادل أن أسباب ظهور العَلمانية في أوروبا كانت ضرورية لمواجهة طغيان الكنيسة، بسبب تحريفها للإنجيل وفساد رجال الدين والرهبان وتلاعبهم بعقول البشر ببيعهم لصكوك الغفران وتحويل الكنائس إلى مكاتب عقارية تبيع المقاسم بالجنة، والتكلم باسم الله في السماء، والبذخ والترف الذي كان يعيشه الأباطرة ويعتبرون أنفسهم من سلالات خاصة، وقتلِ العلماء مثل برونو وغاليلو، والحروب والصراعات الدينية..الخ.. وهذا غير موجود بالإسلام ولا في بُلدانهم بِحسبِ البعض!..

والسؤال: ألَا نعيش كمسلمين اليوم ظروف مشابهة لتلك الظروف الأوروبية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟. أَلم يتم تحريف الدين لتبرير الذبح والقتل وتدخل الأجنبي؟. وألَم يتم تحريف الدين وجواز قتل ثلث إحدى المجتمعات على قاعدة (مصلحة الأمة والضرورات تبيح المحظورات)؟. ( وما.. لُوْ)؟. وألَا يُفسِّر رجُل الدين الضرورات والمحظورات على هواهُ وهوى الحُكام الذين يشتغل عندهم؟. وألَم يتم تحريف الدين لحماية حكام أسوأ من الأباطرة بمليون مرّة ويعتبرون أنفسهم من أنساب وسلالات مميزة، حتى أن هناك من لا يتزوج ممن لا يتناسب نَسَبه مع نَسَب الآخر؟. وألَم يتم تحريف الدين للدعاية لهذا المُرشح أو ذاك في مصر؟.

وألَم يتم تحريف الدين لتبرير بذخ وترف الحكام الذين يستأثرون بمقدرات بلدان تكفي عشرات ومئات الملايين من البشر بينما شعوبهم تعاني الفقر والفاقة والحاجة والحرمان؟. وألم يتم تحريف الدين لمنع مظاهرات مؤيدة لأهل غزة؟. وألَم يتم تحريف الدين لغسل عقول الشباب ودفعهم للانتحار بين المسلمين، وليس بين الإسرائيليين، للفوز بالجنة والحوريات.. فبماذا يختلف ذلك عن صكوك الغفران الكنسية؟. أليس هذا أيضا بيع للجنة على طريقة صكوك الغفران؟. وألَم يتم تحريف الدين للتحريض الطائفي والمذهبي؟. أليسَ الحُكم على الناس وتصنيفهم إلى كفار ومسلمين، أو مشركين ومؤمنين هو تعدٍ على حقوق الله؟. ألا نجد من يستهدفون أهل العلم والكفاءات في أكثر من بلد عربي بتحريض ديني، كما فعلوا بغاليلو؟. بل أليس هناك من المشايخ من لا يؤمن حتى اليوم بكروية الأرض؟. ألَا تصرخ الليبراليات السعوديات كل يوم من خنقِ رجال الدين لهن، بحسب وصفهن؟. ألَم يتم رفع العديد من القضايا ضد الكاتبة نوال السعداوي لأنها عبَّرت عن آرائها؟.

ألَم يتم تكفير حسن الترابي واتهامه بالزندقة لأنه خالف اجتهادات البعض؟. ألَم يتم تطليق بروفسور جامعي مصري من زوجته رغما عنهما؟.

ألَم يتّهم البعض الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” بالكُفر لأنه نادى بالمساواة بالميراث بين المرأة والرجل؟.

ألَم يُصرِّح أحد أساتذة حوزة قُم ” أنّ من لا يؤمن بولاية الفقيه تُحرم عليه زوجته، وأنه يستحق أن يُعدم” !!.. وألَم يُصرح قائد الباسيج في الحرس الثوري الإيراني أنه لا فرقَ بين قتلة الحسين ومن خالف خط الولي الفقيه.؟. وألَم يُصرِّح ممثل المرشد الأعلى في الحرس الثوري الإيراني أن عصيان أوامر الولي الفقيه هو شركٌ بالله؟. وألَم يقُل رئيس محكمة القضاء الإداري الإيراني أن هداية الولي الفقيه لا تقتصر على مجتمعات المنطقة الإسلامية فقط بل هدايتهُ تشمل البشرية أجمع؟.

ألَم يتم تكفير طوائف بالجُملة وتحليل دمائهم وأعراضهم وأملاكهم وتحريم الزواج منهم والتعاُمل معهم من أحد الشيوخ منذ ثمانمائة عام وما تزال سارية حتى اليوم وهناك من يعمل بها؟. هل تجرّأ أحدٌ على اعتبارها لاغية وباطلة لأن الفتوى مرهونة بمكانها وزمانها؟.

ألَم يتحدث “شيخ” فاحش صغير يُدعى جلال الدين الصغير عن طائفة بالكامل بأسوأ الألفاظ لأن أبناؤها لا يقبلون ان يحملوا تفكيره الجاهل المتخلف الظلامي المتحجر ويقلدون جهلَهُ وتخلفهُ وانغلاق ومحدودية عقله؟. تصوروا أن هذه النوعيات المتخلفة الظلامية الجاهلة تريد أن يتبعها أهل الوعي والعقل والإدراك والانفتاح!!..

ألَا تَعتَبر الوهابية ذاتها أنها هي (الصح والصواب) وكل المذاهب الأخرى يجب أن تقتدي بها وتتبعها؟. بل هي لا تعترف على المذاهب الأخرى!.. ألَا تُكفِّر طوائف إسلامية بالكامل؟. ألا ينكرون إسلام الشيعة؟.

ألا يتم تغييب العقل بالكامل بشكل منهجي وترهيبي لصالح الفتاوى والتفاسير التي لا تمت للدين الصحيح بصلة؟.

ألَم ، ألَم ، ألَم ؟.. أليس هذا نفس ترهيب رجال الدين الكنسي في العصور الوسطى، وذات الصراعات الدينية الهدّامة للمجتمعات وأخذِها رهينة لرجال الدين؟. أليسَتْ صورة الامبراطورية الرومانية المقدسة وحكم رجال الدين وصورة الأباطرة هي ذات صورة أباطرة اليوم من ملوك وأمراء وحكّام ومسؤولين؟.

إذا ما هي الأسباب والمبررات التي دفعت المجتمعات الأوروبية للثورة على سلوك رجال الدين (وليس على الدين) وليست موجودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟.

بعد كل ما شاهدناه، وما نشاهده من فِتن وقتل وذبح وأخطار مُحدقة بهذه الأمة بسبب تحريض بعض رجال الدين الطائفي والمذهبي لجر هذه الأمة إلى الاقتتال، واستخدام الدين قاعدة ومبررا ودافعاً للقتل، وبعد كل هذا التطرف الذي لم تعُد جماعاته تُحصى، وتُفجّر المجتمعات من داخلها، وكل منها يدَّعي أنه هو على الصواب، بعد كل هذا أليسَ المسلمون بحاجة إلى ويستفاليا إسلامية، وأليسَت العَلمانية والديمقراطية حاجة لمجتمعاتنا أكثر مما كانت حاجة للمجتمعات الأوروبية؟.

لقد عاشت أوروبا حكم الدين (الكنيسة) على طريقتها ألف وخمسمائة سنة ، ونعرف إلى أين آلت بها الأمور أيضا من تخلف وجهل وتغييب للعقل على حساب المُسلّمات غير القابلة للنقاش والحوار.. فالعقل ممنوع أن يعمل وعليه أن يكون مُتلقٍّ فقط دون أي نقاش أو جدل، وحينما يغيب العقل فماذا يحضر بدلا عنه؟. طبعا ستحضر القاعدة وداعش والنُصرة وبوكو حرام وأمثالها، وإن لم تكُن هذه فسوف يكون الاستبداد وعبادة الفرد ومُصادرة تفعيل العقل وتشغيلهِ، كما يعيش شعب كوريا الشمالية حيثُ الجميع يجب أن يُغلق عقله وبصرهُ وبصيرته ويسير خلف القائد المُلهم، فيلسوف وعبقري الزمان وربُّ كوريا الذي جوّع شعبهُ كي يُنتِج الأسلحة التي تحمي حكمهُ وحُكم عائلته بدل أن يستفيد من تجربة أبناء أمّتهِ في كوريا الجنوبية ويلحقَ بها ويُصبِح مساهما في تطوير الحضارة البشرية وتصدير كل أنواع السيارات والإلكترونيات والكهربائيات والكومبيوتر والاختراعات العلمية التي تفيد البشرية ولا تدمرها، بدلَ تفجير القنابل على حساب فقرِ شعبهِ وجوعهِ وحرمانه!..

إن كانت العَلمانية ضرورة وحاجة لأوروبا منذ حوالي أربعمائة عام، فقد كان العرب والمسلمون أولَى بها منذ ألف وأربعمائة عام، يعني بعد أربعين سنة فقط من وفاة الرسول (صلعم)!!. فالقتل باسم الدين، والتناحُر والشرذمة والانقسام لم تنتهي منذ ذاك الزمن .. فإلى متى؟.

العقل العربي نسي، أو تجاوز، كل صراعات هذه الأمة مع الخارج عبر التاريخ، من المغول التتار إلى السلاجقة إلى الفرنجة إلى العثمانيين إلى الفرنسيين والبريطانيين، (وهناك من تناسى حتى الصراع مع إسرائيل) ولكن لم يتمكن هذا “العقل” من تناسي أو تجاوز صراعات وخلافات داخلية ضمن الأمة وقعت قبل أربعة عشر قرنا، وما زال هناك من يبني عليها.. فإلى متى؟. إلى متى؟.

في الجاهلية كنا قبائلا وعشائرا وأفخاذا متناحرة متقاتلة تغزو مضارب بعضها فتسلب أرزاقها وتسبي نسائها، فهل تغيّر الأمر بعد الإسلام؟. دعونا لا نكذب على أنفسنا وعلى التاريخ.. تطوّرت أساليب التناحُر والغزو والاقتتال فقط!..

تاريخ مصبوغ بلون الدم.. ونحن عرب ومسلمون لم نعرف الضحك في أي زمن إلا من بين الدموع : الأمويين، العباسيين، السلاجقة، الأيوبيين، المماليك، العثمانيين.. كلها أزمنة مصبوغة بلون الدم!!.

دعونا نتوقف عن الكذب ونتحدث بصراحة وشفافية ووضوح، ليس لنكئ الجراح والمآسي ولكن لتشخيص الدواء لأمراضنا العضال ونعرف كيف نُوَصّف الأمراض وكيف نضع لها الوصفات الطبية الصحيحة والسليمة.. فالمُسكّنات لا تُشفي ولكن قد تُريح لبعض الوقت والمطلوب هو استئصال الداء وليس تسكينه لبعض الوقت.. واستئصال الداء يكون بالدواء الذي صنعه الغرب في اتفاقية ويستفاليا عام 1648 التي أسست للدول العَلمانية الأوروبية وفصَلَتْ بين الدين والسياسة، أو الدولة.. فانطلقت أوروبا بعدها إلى أن أصبح الغرب ينُظم رحلات جماعية إلى الفضاء، ويخططون للهجرة إلى المريخ، بينما ما زلنا ننظم رحلات قتل جماعية نحو الدار الآخرة!!. لم أقرأ في كتب التاريخ أن هناك من وضع رؤوس أعدائه فوق المناسف وجعل من لحومهم وجبة “شهية” ودعا أهل الضحايا ليتناولوا لحم أهاليهم، إلا عند العرب!. لم أقرأ في التاريخ أن هناك من قتلوا الأطفال وقطعوا رؤوسهم وعلّقوها بالمسامير الطويلة على الجُدران إلا عند العرب (في الجزائر) خلال العُشرية الحمراء!.. لم أقرأ أن هناك من نزعَ الأكباد والقلوب وأكلها إلا عند العرب!.. وحشية لا تُصدّق!.

لو بقيت أوروبا تحت حكم الدين ونفوذ رجال الدين لكانت خلف العرب بألف عام، أما اليوم فالعرب خلفها بألف عام، والهوَّة تتسع (ما شاء الله)..

الا يستحق كل ذلك مراجعة صادقة جريئة واضحة شفافة (على غرار ويستفاليا) أم سنكتفي بالهروب للأمام واستمرار اتهام الغرب بالتآمرعلى بلداننا ونُحمِّله مسئولية تخلفنا وجهلنا واستبدادنا وقمعنا وقهرنا وحروبنا البينية وتغييب إرادة شعوبنا وحريتها وحقوقها الإنسانية والبشرية؟.

الدول لا تُقادُ بالفقه وتفسيراته المطّاطية المتعددة والمتناقضة من مرجع ديني إلى آخر.. ولا بالفتاوى (المُضحكة والمثيرة للسخرية أحيانا أخرى) والتي تختلف من شيخ لِآخر بحسب المصالح الخاصة لهذا النظام أو لِذاك الحاكم!.

رجال الدين في هذه الأمة (وهذا ليس تعميما) باتوا يتعاملون مع الدين تماما كما تتعامل الأنظمة مع الأوطان التي تحكمها!!. فالحاكم يحكُم كما يشاء وكما يرتأي مزاجه ونزواته ومصالحه ويعتبر الوطن مزرعة له، ورجُل الدين يفتي ويُفسِّر أيضا بِحسب عواطفه ومزاجه ومصالح من يملؤون جيبه ويعتبر الدين مزرعة له!. هل هذا تدلسا؟. ألَم نعِش هذه الحالة الكارثية في السنوات الأخيرة حيث رأينا كيف كل رجُل دين يأخذ الإسلام كله لِجهة الحاكم أو النظام الذي يتعيّش منه، وهكذا تابعنا التناقضات المخزية والمخجِلة بين المشايخ وشتائمهم وحروبهم الكلامية بين بعض؟!.

لماذا لا تكون العبادة والدِّين حالة خاصة بين الخالق والمخلوق؟. اليس الامر هو كذلك أساسا؟. هل المحاسبة في الآخرة تكون جماعية ام فردية ؟. وهل يحاسب الله فردا نيابة عن الآخر؟. إذا ما علاقة هذا بذاك إن كان يعبدُ الله أم يعبد الشيطان؟. هل من أحدٍ سيدخل جهنم نيابة عن الآخر؟.. لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء.. وليدَع كل فردٍ الآخر أن يعبد ما يشاء فالحقيقة المطلقة لا يعرفها إلا الله وحده فقط، ولِنبني دولا ديمقراطية علمانية لكافة مكونات مجتمعاتها ونترك حرية الدين في المجتمعات كلٍّ يؤمن ويتعبّد على طريقته!..

خيار هذه الأمة في ثلاث، والمسألة لا تحتاج لكثرة تنظير: إما الاستفادة من تجارب الغرب وصراعاته التاريخية والسياسية والدينية قبل وبعد اتفاقية وستفاليا لعام 1648 والسير على خطى الديمقراطية والمدنية ( أو العَلمانية فلا فرق) واعتماد دساتير تُساوي بين الجميع على أساس الموَاطَنة ودون أي تمييز لأي اعتبار، والاحتكام دوما لصناديق الاقتراع، واحترام كل أشكال التنوع وخصائصه..

أو تبقى ألعوبة في أيدي القوى الخارجية وتابعة لها ومفتتة ومتشرذمة وفي ذيل الأمم..

أو المضي في النحر والانتحار حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فتلحق بأجدادها الأوائل من أهل عاد وثمود، غير مأسوفٍ عليها..